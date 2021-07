Grande ABC aplicou 46 doses vencidas da Astrazeneca

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



02/07/2021 | 13:53



Dados oficiais do Ministério da Saúde mostram que as cidades do Grande ABC aplicaram 46 doses vencidas da vacina contra a Covid-19 da Astrazeneca. A situação afetou ao menos 26 mil pessoas em todo do País, de acordo com levantamento divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo. Na região, a cidade com maior número de casos é São Bernardo. Foram cinco doses aplicadas na UBS (Unidade Básica da Saúde) Vila Marchi, quatro na UBS Alves Dias, três na UBS Vila Euclides e uma dose no Hospital Infor, uma no hospital São Bernardo e uma na UBS Montanhão.

Mauá registra 14 casos, sendo que cinco doses foram aplicadas na UBS Zaíra I, cinco na UBS Primavera, duas na UBS Capuava, uma na UBS Jardim Itapark e outra na UBS Jardim Santista. Santo André teve 11 doses vencidas aplicadas, todas na UBS Espírito Santo. Em Diadema, foram três casos: nas UBSs Centro, Nova Conquista e Maria Thereza. São Caetano registrou dois casos, ambos registrados como aplicações no Atende Fácil. Em Ribeirão Pires foi uma dose, que segundo o apontamento, foi aplicada na UBS Ribeirão Pires.

A orientação é para que as pessoas confiram os seus cartões de vacinação para verificar se o lote com unidades vencidas foi o recebido e se ele foi aplicado após a data de vencimento. Em caso positivo, é preciso procurar uma unidade de saúde para orientação e acompanhamento. Os lotes com unidades vencidas são os seguintes: 4120Z001, com vencimento em 29 de março; 4120Z004, com vencimento em 13 de abril; 4120Z005, com vencimento em 14 de abril; CTMAV505, com vencimento em 31 de maio; CTMAV506, com vencimento em 31 de maio; CTMAV520, com vencimento em 31 de maio; e 4120Z025, com vencimento em 4 de junho.

O Ministério da Saúde informou que nenhuma vacina foi recebida vencida e que cabe aos Estados e municípios confirmar a data de validade antes da aplicação. Segundo nota enviada pela pasta, a orientação do PNO (Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19), caso alguma vacina seja administrada após o vencimento, é a de que essa dose não deverá ser considerada válida, sendo recomendado um novo ciclo vacinal, respeitando um intervalo de 28 dias entre as doses. O vacinado deverá ser acompanhado pela Secretaria de Saúde local.