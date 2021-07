Palmeiras anuncia que conseguiu liberação imediata junto à Fifa do atacante Dudu

02/07/2021 | 13:20



Um dia depois de ser a grande novidade na Academia de Futebol e voltar a treinar nas dependências do Palmeiras, o atacante Dudu já pode voltar a jogar pelo clube assim que estiver em forma fisicamente e o técnico português Abel Ferreira quiser. Nesta sexta-feira, a direção informou nas redes sociais que obteve a liberação imediata do jogador.

"É com grande satisfação que informamos que o Palmeiras, através do seu Departamento Jurídico, conseguiu a liberação imediata de Dudu e Pedrão junto à FIFA", escreveu o clube alviverde em uma postagem na sua conta oficial no Twitter, falando também da liberação do zagueiro Pedrão.

Inicialmente, os dois jogadores só poderiam ser registrados novamente após a reabertura da janela de transferências, no dia 1.º de agosto. A diretoria do Palmeiras alegou que a pandemia do novo coronavírus impactou o calendário e por isso precisava utilizar os atletas o mais rápido possível.

Com o aval da Fifa, o Palmeiras agora corre para registrá-los na CBF. Além disso, os jogadores ainda passarão por um processo de recondicionamento físico para que fiquem à disposição de Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro e no mata-mata da Copa Libertadores.

Na quinta-feira, o Palmeiras divulgou diversos vídeos nas redes sociais de Dudu fazendo exercícios e depois correndo no campo. O jogador foi reintegrado após o fim do seu empréstimo ao Al Duhail, do Catar. A presença do camisa 7 após quase um ano do anúncio da sua despedida estava prevista desde maio, quando a equipe catari não exerceu o seu direito de compra.

Pedrão também estava no exterior. O zagueiro disputou a última temporada pelo Nacional, de Portugal, e regressou ao Palmeiras para se juntar ao elenco. Ele tem apenas duas partidas como profissional pelo clube alviverde.