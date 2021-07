Deborah Albuquerque invade quarto de amigos no Power Couple e é criticada pelo marido: - Você tem que entender que está no Perrengue

02/07/2021 | 13:11



Nina Cachoeira e Filipe Duarte se despediram do Power Couple Brasil na noite da última quinta-feira, dia 1° - e, como de costume, logo em seguida já foi realizada uma nova divisão de quartos! Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich, que conquistaram o título de Casal Power pela segunda vez seguida, começaram a dinâmica retirando a placa do casal eliminado e colocando Deborah Albuquerque e Bruno Salomão no quarto Perrengue, já que a dupla ficou com o pior saldo de apostas da semana.

Em tom bem humorado e cordial, o Casal Power procurou manter as cordialidades no momento da divisão de quartos, destacando momentos em que os rivais os ajudaram de alguma forma. Assim, Dany Hypolito e Fábio Castro saíram do quarto Perrengue direto para o Romance, enquanto Renata Domínguez e Leandro Gléria voltaram da DR já no quarto Ficção. Mari Matarazzo e Matheus Yurley, por sua vez, ficaram com o quarto Animação, enquanto Li Martins JP Mantovani ficaram com o Faroeste.

Ao destinar o quarto Faroeste para Li e JP, no entanto, Geórgia decidiu fazer uma brincadeira com Deborah, provocando a colega sobre o fato de o quarto Perrengue ser pequeno demais para comportar todos os bens da influenciadora:

- É um quarto grande, a Deborah pode colocar as malas lá também. Tem um baú.

Os casais, então, deram risada - mas provavelmente não imaginaram que Albuquerque realmente se aproveitaria dessa possibilidade! Durante a mudança para o quarto menor, a esposa de Bruno Salomão se apossou não somente do quarto de Li e JP, mas também da Suíte Power, onde chegou a deixar algumas de suas malas sob a desaprovação do marido:

- Não é pra levar tudo, né amor? Não era pra levar tudo, era só o que você não usa, as malas?, reclamou Bruno;

- Tá, eu vou tomar banho aqui, me trocar. Me dá as toalhas?, disse Deborah, com a maior naturalizade;

- Vai tomar banho? Ah não, eu não vou falar nada. Eles nem entraram no quarto ainda, disparou o médico;

- Tá, mas eu ja entrei, rebateu a ruiva.

Depois, já dentro do Perrengue, Bruno voltou a criticar a esposa, dizendo que ela estava sendo folgada. Deborah, então, revelou que tomaria banho no quarto de Li Martins:

- Nossa mano, você está sendo muito folgada, eles nem entraram no quarto ainda e você já está querendo tomar banho cara, disparou Bruno;

- Vou tomar banho ali no Faroeste, o Jota acabou de chamar. Com o Jota eu tenho essa intimidade do banho, até porque ele tomava no nosso, explicou ela.

O diálogo continuou, com Salomão reclamando do fato de a esposa não se conformar com o espaço limitado que tinha:

- Você levou todas as suas malas, eu falei pra você arrumar as coisas e botar as malas aqui. É uma brincadeira, mas você tem que entender que você está no Perrengue cara.

- Ta, só que eu durmo no Perrengue, acordo no Perrengue, passo frio no Perrengue, faço tudo no Perrengue, só que não cabe, é matemática, justificou Deborah.

O médico, então, se limitou a resmungar:

- É muito difícil fazer negócio com você. Você não pode ser tão folgada, amor.

Já na manhã desta sexta-feira, dia 2, os casais se encontraram na cozinha e comentaram sobre os novos quartos. Fábio, então, fez algum comentário sobre o banheiro do quarto Romance - fazendo com que Bruno prontamente provocasse o amigo:

- Ta reclamando? Quer voltar pro Perrengue?

Já do lado de fora?

Eliminados, Nina e Filipe passaram pela cabine de descompressão do reality show e acabaram fazendo alguns comentários tanto sobre os participantes que ainda estão na corrida pelo prêmio do Power Couple Brasil 5 quanto sobre adversários que já haviam sido eliminados da disputa - como Mirela Janis, que havia deixado a Mansão Power na semana anterior. Com isso, Cachoeira acabou fazendo um comentário sobre o modo como Janis limpava o banheiro, e recebeu crítica da colega através do Twitter:

Nina falando sobre limpeza na cabine de descompressão sendo que passava o tempo todo perguntando pro boyzinho como lavava o banheiro do quarto deles. Não sabia qual produto usar pra lavar.

Mirela também direcionou críticas à Filipe, que atacou o desempenho do casal Mirela Janis e Yugnir ngelo ao longo do programa:

Tô assistindo a cabine de descompressão e o Filipe falando que a gente era surtado lá dentro. Amado, desce daí.

Vish!