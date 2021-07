Vídeo: gorilas se assustam com cobra em parque da Disney

Redação

Do Rota de Férias



02/07/2021 | 12:56



Na semana passada, um usuário do TikTok divulgou vídeos que mostram gorilas se assuntando com uma pequena cobra. A situação foi registrada na área The Gorilla Falls Exploration Trail, no Animal Kingdom, parque da Disney em Orlando, nos Estados Unidos.

Gorilas se assustam com cobra em parque da Disney

Com mais de 13 milhões de visualizações, o primeiro vídeo registra o momento exato em que um gorila encontra o réptil, que estava escondido no feno do recinto. Em poucos segundos, um grupo de primatas chega ao local para acompanhar a situação.

Ao longo do clipe, é possível observar diversas reações. Enquanto alguns deles parecem intrigados e assustados, outros ficam mais atentos e até empurram o feno para tentar achar ou afastar a cobra.

No segundo clipe é possível ver um gorila que se assusta e corre para o outro lado do ambiente. Depois, um primata observa a cobra e bate com as mãos no próprio peito.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar a viagem para ver os gorilas e outros animais no parque da Disney, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.