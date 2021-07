Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação

da Redação



02/07/2021 | 12:21



A Polícia Militar prendeu um homem, de 33 anos, e uma mulher, de 26, que foram flagrados na posse de um veículo roubado, na manhã de ontem, no bairro Jardim Cerqueira Leite, em Mauá.

Uma equipe do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) estava em patrulhamento quando soube do roubo de uma Kombi pela avenida Barão de Mauá e que momentos depois um homem e uma mulher estariam tirando a carga deste veículo.

Os militares então iniciaram as buscas e encontraram o veículo na rua José Candido Cerqueira Leite, sendo que o suspeito estava no banco do motorista e a mulher do lado do passageiro. Assim que perceberam a presença da viatura, ambos tentaram fugir a pé, mas foram imediatamente capturados.

A vítima foi contatada e contou que estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida por dois homens, que exigiram seu celular, documentos pessoais e do veículo, duas máquinas de cartão e aproximadamente R$ 1,3 mil. A dupla assumiu a direção e fugiu em seguida.

O proprietário do veículo contou que acionou a PM pelo telefone de emergência e cerca de uma hora e meia depois, foi informado sobre sua localização. Os dois envolvidos foram conduzidos ao 1º DP (Centro), mas não foram reconhecidos como autores.

No momento da abordagem, o acusado apresentou uma certidão de nascimento, porém em consulta mais detalhada foi verificado que não se tratava da mesma pessoa. Com a identificação correta, foi possível constatar que ele era um procurado da Justiça.

Os suspeitos foram presos em flagrante e parte do dinheiro roubado, bem como o veículo, foi restituída. A ocorrência foi registrada como localização/apreensão e entrega de veículo, receptação culposa e captura de procurado.