Leonardo Franco abre o jogo sobre as emoções de seu personagem em Gênesis: - Me ofereceu a possibilidade de falar com Deus

02/07/2021 | 12:10



Leonardo Franco, que vive Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gênesis, da Record, conversou com o site oficial da novela e falou sobre a reta final da atração - que está em sua quinta fase. Sobre o iminente fim, o ator abriu o jogo sobre as cenas marcantes que têm feito:

- Um personagem que me ofereceu a possibilidade de falar com Deus e isto foi algo sublime, grandioso, inesquecível.

O astro fez referência à cena que foi ao ar recentemente e aconteceu após o rei exigir que Sara, vivida por Adriana Garambone, ficasse em seu harém para que o povo de Abraão, interpreto por Zécarlos Machados, ficasse em suas terras. Porém, durante um sonho, Deus avisou Abimeleque que ele seria castigado por ter tomado uma mulher casada. Nessa conversa, o líder de Gerar afirmou que não sabia da união do casal e, além de pedir perdão, prometeu reparar o erro.

Para o ator, esse momento foi bem importante:

- Foi uma sequência complexa porque não sabia o que iria acontecer. Tinha um momento da cena que não tinha texto, foi uma mistura de pequenas questões para que se transformasse numa grande cena. O diretor Rogério Passos dirigiu a cena. Os câmeras trabalharam de maneira sensível e fiquei muito feliz e realizado ao vê-la no ar. Recebi várias mensagens, elogios.

Outro momento emocionante aconteceu quando Abimeleque fez uma aliança com Abraão no acampamento e prometeu que o poço Berseba seria do patriarca. Leonardo opinou dizendo que essa cena foi um exemplo da admiração do rei por Abraão:

- Ele veio com esse componente de conseguir abrir a mente e o coração para o ser humano diferenciado que é Abraão. Abimeleque admira a força e a fé de Abraão.

Lembrando que Gênesis vai ao ar na TV Record de segunda à sexta a partir das 21h!