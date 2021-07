da Redação



02/07/2021 | 11:39



O Departamento de Proteção da Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal de Ribeirão Pires inaugurou sua nova sede nesta manhã. Ligado diretamente à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, a equipe conta com agentes ambientais, fiscais e veterinário - todos focados nos resgates, fiscalizações e proteção animal na cidade.



Localizada na Avenida Francisco Monteiro, próximo à Estátua de São José de Inox, a sede passou por reforma que incluiu novo paisagismo na área externa, pintura estilizada com desenhos na parte externa do prédio e reforma das salas para garantir atendimento especializado principalmente nos animais silvestres resgatados.



Durante a inauguração, autoridades municipais conheceram o espaço composto por recepção, almoxarifado, sala de procedimentos, vestiário, cozinha e refeitório. Ao todo, serão mais de cinco funcionários que utilizarão o prédio para atender a demanda animal.



“O Departamento de Proteção da Fauna faz parte da meta estabelecida pelo nosso Plano de Governo. É uma conquista para a nossa cidade que tanto tem o que preservar", declarou o prefeito Clóvis Volpi, que esteve presente para a inauguração oficial da sede.



A secretária de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Andreza Araújo, fez a entrega simbólica da placa de identificação do espaço e falou sobre a importância do departamento. “Ribeirão Pires é uma cidade inserida em área de mananciais, apresentando uma demanda elevada de animais silvestres das mais diferentes espécies típicas da Mata Atlântica. É imprescindível que a gente zele e preserve a vida destes animais, com equipe especializada e empenhada em cumprir o papel de fiscalização, proteção e reabilitação”, declarou Andreza.



A equipe do Departamento também atende denúncias de maus tratos e se prepara para realizar campanhas de educação ambiental e de adoção de animais. Em caso de denúncias, foram disponibilizados dois telefones para contato: 4824-4197 ou 97211-1112 (whatsapp). É necessário se identificar no ato da denúncia, para preenchimento de cadastro, mas a Equipe de Proteção Animal explica que os dados do denunciante não são divulgados.