Polícia prende dois homens por roubo e extorsão, em São Bernardo

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



02/07/2021 | 11:15



Equipe do 6° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu dois homens por roubo e extorsão, em São Bernardo. Durante patrulhamento tático pela Rodovia Anchieta, feito ontem, uma equipe do BAEP se deparou com um homem, que informou ter sido vítima de roubo e que os indivíduos o conduziram a diversos terminais de auto atendimento para realizar saques bancários e ainda roubaram o caminhão, com carga avaliada em cerca de R$46.000,00. O proprietário forneceu as características físicas, as roupas dos criminosos e informações sobre o veículo.

Com base nos dados recebidos, a equipe intensificou as buscas e, na avenida Senador Vergueiro, no bairro Jardim do Mar, conseguiram abordar o carro e localizar, no interior de uma mochila, uma pistola com 07 munições e a quantia de R$1.022,00 em espécie. Ao serem questionados sobre os itens, confessaram que eram um total de 04 indivíduos, sendo que um deles fugiu, o outro ficou responsável pelo transbordo da carga e os outros dois ficaram responsáveis por fazer saques na conta corrente do motorista do caminhão.

Diante dos fatos, os criminosos foram conduzidos ao 1° Distrito Policial de São Bernardo, o caminhão foi localizado e devolvido ao proprietário.