Disney+: promoção dá assinatura por R$ 1,90

Da Redação

Do 33Giga



02/07/2021 | 11:48



Até a próxima quarta-feira (7), a Disney+ oferece promoção de assinatura. Quem comprar o serviço de streaming paga R$ 1,90 no primeiro mês.

Para aproveitar a promoção de assinatura, o interessado deve realizá-la no site www.disneyplus.com. Após o período de 30 dias, o valor volta a ser (a partir de) R$ 27,90. Mas pode ser cancelado a qualquer momento (sem carência).

Veja o que aparecerá em julho no serviço de streaming para descobrir se vale a pena entrar n promoção de assinatura (e é bom lembrar que, até o final do mês, a HBOMax também está com desconto, com 50% do valor).