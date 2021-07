Angelina Jolie e The Weeknd são vistos em jantar romântico

02/07/2021 | 11:11



Angelina Jolie e The Weeknd estão sendo alvo de especulações sobre um possível romance. Segundo o site Page Six, os dois tiveram um jantar romântico em um restaurante badalado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Fontes ouvidas pela publicações afirmaram que o jantar se tratou, na verdade, de um encontro e, também de uma oportunidade de The Weeeknd pedir conselhos a Jolie sobre seu interesse na indústria cinematográfica.

Aos 46 anos de idade, a ex-esposa de Brad Pitt é 15 anos mais velha que o cantor, que tem 31 anos de idade. Jolie não assume nenhum romance publicamente desde o término do casamento com o galã de Hollywood, embora tenha enfrentado rumores de reconciliação com o ex-marido. Enquanto The Weeknd teve um relacionamento de idas e vindas com Bella Hadid, entre 2015 e 2019. Em 2017, ele namorou por poucos meses com Selena Gomez.

A imprensa internacional ainda relembra que os dois estão representados pela mesma agência de talentos, a William Morris Endeavor Entertainment. Representantes dos artistas não comentaram sobre o encontro.