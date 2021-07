Luciano Szafir segue sem previsão de alta após testar positivo para a Covid-19 pela segunda vez

02/07/2021 | 11:11



O ator Luciano Szafir continua internado no hospital após ter sido contaminado com o novo coronavírus pela segunda vez. A assessoria de imprensa do artista informou ao ESTRELANDO que ele está bem, mas não sabe quando terá alta:

Ele continua se recuperando. Luciano está bem, mas a alta acontece quando estiver 100%. Protocolo médico mesmo.

A assessoria de Luciano também confirmou que ele está respirando sem ajuda de aparelhos, mas que segue no hospital como precaução dos médicos.

Recentemente, Luhanna Melloni, esposa do ator, desabafou sobre o assunto nas redes sociais, dizendo que espera ansiosa a volta do marido para casa.

Lembrando que ele foi internado no dia 22 de junho.