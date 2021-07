Datena fala opção sexual e é corrigido por Cátia Fonseca ao vivo: - Não é escolha

02/07/2021 | 11:10



Cátia Fonseca corrigiu Datena ao vivo na última quinta-feira, dia 1º! A apresentadora esteve no programa Brasil Urgente e corrigiu Datena depois que ele usou o termo opção sexual enquanto falava sobre preconceito contra a comunidade LGBTQIA+.

- Um dos piores regimes do mundo foi baseado no preconceito: o nazismo. O nazismo ia contra homossexuais, tinha preconceito contra a religião dos judeus. Aquele c***a do Hitler matava homossexuais, matou seis milhões de judeus, pessoas com necessidades especiais porque pregava uma raça superior. (...) Todos somos iguais independente da cor da pele, independente de que país a gente venha, e da opção sexual. Cada um escolhe o que quer. Eu tenho pavor a qualquer tipo de preconceito. Normalmente, quem tem preconceito são pessoas que, ou tem problemas, ou são pessoas más e que devem ser repudiadas mesmo.

Cátia, então, corrigiu o apresentador:

- Não é escolha. Eu não escolho ser hétero e o outro não escolhe ser homossexual. A gente nasce hétero, ou homossexual, ou bi [bissexual].

Ainda assim, Datena continuou:

- Tem gente que nasce hétero e depois muda. Tem até história de pansexual. Cada um escolhe fazer da vida o que quer. Essa é a minha opinião e sempre será.