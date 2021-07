Dólar recua de olho no exterior e à espera de payroll

02/07/2021 | 09:44



O dólar opera em baixa no mercado doméstico nesta sexta-feira. Os ajustes são influenciados pela queda dos rendimentos dos Treasuries longos nos Estados Unidos e do dólar ante pares emergentes do real, como peso mexicano.

Mas, o rumo dos mercados deve ser dado pelo relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, que será divulgado às 9h30 e deverá nortear as apostas para a política monetária do Federal Reserve. Analistas afirmam que se o dado vier acima da mediana de criação de 800 mil postos de trabalho, o dólar e os juros dos Treasuries podem ganhar força. Isso porque tende a aumentar a defesa por dirigentes do Fed pela redução das compras de ativos e alta de juros mais cedo que o esperado.

No Brasil, a produção industrial teve alta de 1,4% em maio ante abril, ficando abaixo da mediana de 1,6%, mas dentro das projeções do mercado (-1,00 a alta de 3,30%). Também na comparação interanual, a produção industrial subiu 24,0%, abaixo da mediana esperada (24,9%, com intervalo de 17,20% a 30,00%.

A indústria acumula alta de 13,1% no ano de 2021. Em 12 meses, a produção acumula alta de 4,9%.

Às 9h26, o dólar à vista caía 0,32%, a R$ 5,0291. O dólar futuro para agosto recuava 0,41%, a R$ 5,0430.