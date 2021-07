Xbox, Nike e Warner Bros. lançam produtos inspirados no novo Space Jam

Bianca Bellucci

Do 33Giga



02/07/2021 | 09:48



Xbox, Nike e Warner Bros. se reuniram para criar um tênis e um controle para videogame inspirados no filme “Space Jam: Um Novo Legado”. Os produtos de edição limitada serão lançados no mesmo dia da estreia do longa-metragem, 15 de julho. No entanto, eles estarão disponíveis para compra apenas nos Estados Unidos pelo aplicativo Nike SNKRS.

O par de tênis da collab entre Xbox, Nike e Warner Bros. é uma edição exclusiva do modelo LeBron 18 Low. Eles são inspirados nos personagens Coiote e Papa-Léguas, sendo que cada pé representa um deles. Isto é, o esquerdo é castanho, enquanto o direito é azul.

O controle remoto compatível com Xbox Series X e Xbox Series S seguem a mesma premissa, com as cores dos personagens – e a dinâmica de perseguição tão característica dos dois.

Vale lembrar que “Space Jam: Um Novo Legado” é o segundo filme da franquia que une o universo do basquete ao de Looney Tunes. O primeiro longa foi lançado em 1996 e tinha Michael Jordan ajudando os personagens em uma partida. Dessa vez, é LeBron James quem entra no jogo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você confere detalhes dos produtos da parceria entre Xbox, Nike e Warner Bros.: