Bombeiros ganham novas funções e EPIs para garantir proteção na pandemia

Daniel Tossato



02/07/2021 | 08:57



“Todo dia é dia dos bombeiros. Não paramos nenhum minuto e estamos sempre atendendo a quem precisa”, repete como um mantra o capitão do 8º Grupamento de Bombeiros de Santo André, Anthony Jhon Harrison, que cobra valorização da profissão hoje, no dia em que se comemora em todo o País o Dia do Bombeiro.

Com a pandemia trazida pela Covid, a corporação, acostumada a realizar inúmeros atendimentos corpo a corpo, teve que buscar alternativas para resguardar os agentes, mas sem deixar de ficar próximo de vítimas que são atendidas diariamente.

Com 20 anos de atuação dentro da corporação, capitão Harrison avalia que o momento é de desafio e que os bombeiros passaram por novos treinamentos visando especificamente o atendimento de vítimas em ambientes domésticos. “Os bombeiros, em meio à pandemia, tiveram que aprender a utilizar novos tipos de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), exatamente para melhorar o atendimento de ocorrência com vítimas. Esse treinamento também nos deu luz de como realizar um bom serviço mesmo a pessoas com suspeita de Covid ou que estão infectadas pelo vírus”, avaliou o capitão.

Dentre os equipamentos novos que os bombeiros estão usando devido à pandemia, estão macacão específico para que não haja contato com fluidos corporais de possíveis vítimas que estejam contaminadas.

Além disso, o capitão Harrison também relatou que os atendimentos a vítimas em residências dobrou no último ano devido às pessoas estarem mais dentro de suas casas, apesar de não conseguir números oficiais. O comandante destaca, dentre as ocorrências, acidentes com álcool gel e demais produtos utilizados para realizar desinfecção e que são potencialmente inflamáveis.

“O número de atendimento em residências aumentou muito. Posso dizer que dobrou, já que muita gente está em casa devido à pandemia do novo coronavírus. Recebemos muitas chamadas envolvendo álcool gel, álcool liquido 70% e até gás de cozinha, já que todos estão em casa e acabam por cozinhar mais”, declarou o capitão. “E para atender estas ocorrências, também temos que perguntar se há alguma pessoa com sintomas ou com Covid para realizarmos o atendimento com mais segurança”, emendou.

O Dia do Bombeiro no País é comemorado no dia 2 de julho em memória à criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, que foi instituído nesse dia, em 1856.