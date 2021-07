Estado tem o menor número de internados em 115 dias

Anderson Fattori



02/07/2021 | 08:20



O Estado de São Paulo inicia o mês de julho com menos de 20 mil pacientes internados pela Covid, depois de 115 dias com balanços acima desta marca. Ontem, eram 9.556 pacientes acomodados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 10.207 em leitos de enfermaria devido a complicações da doença. A taxa de ocupação das vagas de emergência no Estado ontem estava em 74,1% e na Grande São Paulo é de 68,2%.

Os números de ontem são os menores desde 8 de março, quando havia 19.657 internações no Estado, sendo 8.657 em UTIs e 11 mil em leitos clínicos.

Entre quarta-feira e ontem, os 645 municípios de São Paulo registraram mais 15.943 casos e 641 mortes causadas pela Covid. Desde o início da pandemia são 3.743.291 diagnósticos positivos e 128.322 falecimentos. Do total de casos, 3.330.527 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 394.879 foram internados e receberam alta hospitalar.

No Grande ABC foram reportadas mais 25 mortes e 890 infectados em período de 24 horas. No total, as sete cidades, juntas, registram 9.001 falecimentos e 222.323 contaminados com o coronavírus. Dos casos positivos, 203.775 já estão recuperados.

As sete cidades da região aplicaram ontem mais 20.038 vacinas contra a Covid-19, sendo 19.345 referentes à primeira dose e 693, à segunda. Com isso, o percentual de moradores do Grande ABC que já iniciaram o esquema vacinal chegou a 42,2%, equivalentes a 55,9% dos adultos com 18 anos ou mais. A proteção completa já é realidade para 11,1% dos 2,8 milhões de habitantes, equivalentes a 14,8% dos adultos.

BRASIL

De acordo com dados do boletim do Ministério da Saúde, o Brasil acumulou entre quarta-feira e ontem mais 2.029 vítimas fatais da Covid, o que elevou o total para 520.095. Já em relação aos infectados, foram reportados pelas secretarias estaduais de Saúde mais 65.163 casos, assim, desde o início da pandemia 18.622.304 brasileiros foram contaminados pelo novo coronavírus, sendo que, destes, 16.931.272 já estão recuperados da enfermidade.

Outros 3.565 óbitos estão em investigação. O termo designa mortes com suspeitas de que podem ter sido causadas por Covid-19, mas com origem ainda sob análise por equipes de saúde. Até ontem havia 1.170.937 casos em acompanhamento. O nome é dado para pessoas cuja condição de saúde é observada por equipes de saúde e que ainda podem evoluir para diferentes quadros, inclusive graves.