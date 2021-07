Sem sono? 10 séries da Netflix para assistir antes de dormir

Marcella Blass

Do 33Giga



02/07/2021 | 08:18



Muita gente tem o costume de assistir séries para dormir. Apesar de não ser um hábito lá muito saudável, ele tende a ajudar as mentes mais agitadas a sossegar. Em especial se o conteúdo consumido explorar temáticas leves e com pitadas de humor, ele pode ser bastante útil para ter noites de sono mais tranquilas.

Para te ajudar a relaxar depois de um dia cheio, o 33Giga fez uma lista com 10 séries da Netflix levinhas e divertidas para assistir antes de dormir. Confira!

Doces Magnólias – 1 temporada

Juntas, as amigas Maddie, Helen e Dana Sue lidam com problemas amorosos, familiares e profissionais na pequena cidade de Serenity. Com episódios de cerca de 45 minutos de duração, a série tem uma abordagem bastante leve e sensível.

Somebody Feed Phill – 4 temporadas

Sinta o sono chegar enquanto descobre a diversidade gastronômica que há no planeta. Com episódios de cerca de 1 hora de duração, a série documental acompanha as viagens de Phil Rosenthal para conhecer a cultura e a culinária de cidades como Bangkok, Lisboa, Veneza, Marraquexe e muito mais.

Queer Eye – 5 temporadas

Comandada pelos “cinco fabulosos”, um grupo de homens especialistas em cultura, moda, beleza, gastronomia e design, a série vai te fazer cair no sono com o coração quentinho. A cada episódio, eles ajudam uma pessoa diferente a recuperar a autoestima e a confiança em si e em suas relações pessoais e profissionais.

Grace & Frankie – 6 temporadas

Nesta sitcom de comédia dramática, a comportada Gracie e a excêntrica Frankie começam uma amizade após seus maridos pedirem o divórcio para se casar um com o outro. Bem levinha, a série também tem grande quantidade de episódios disponíveis.

Unbreakable Kimmy Schmidt – 4 temporadas

Resgatada de um culto apocalíptico, Kimmy se muda para Nova York, onde sua energia e seus pensamentos positivos colidem com um mundo que ela achava que nem existia mais. Com episódios curtinhos, a série tem um humor descontraído e irreverente para fazer você dormir com um sorriso no rosto.

Reunião de Família – 3 partes

Quando a família McKellan se muda de Seattle para uma cidadezinha na Geórgia, a vida no sul dos EUA e os avós conservadores desafiam seu estilo de vida. Com episódios curtos, a trama aposta no humor da vida cotidiana (bem no estilo das séries clássicas de família) para assistir sem precisar prestar muita atenção.

Mágica para a Humanidade – 3 temporadas

O mágico Justin Willman surpreende estranhos na rua e faz truques surpreendentes e engraçados. Cada temporada tem cerca de seis episódios de 20 minutos de muito ilusionismo e humor – tempo suficiente para preparar o corpo e a mente para uma boa noite de sono.

Brinquedos que Marcaram Época – 3 temporadas

Nessa série documental, as mentes por trás dos brinquedos mais icônicos discutem a ascensão – e por vezes a queda – de suas criações bilionárias. O tipo ideal de série para assistir de olhos fechados, apenas ouvindo e imaginando. Nos episódios, você descobre os segredos de ícones como Tartarugas Ninjas, Lego, Hello Kitty e He-Man.

Família em Concerto – 1 temporada

Esse sitcom super levinho acompanha uma aspirante a cantora country que, após fracassar na carreira, encontra uma vida nova como babá dos cinco filhos adoráveis de um viúvo bonitão. Comédia na medida certa (e com personagens carismáticos) para quem procura uma série alto-astral para ver antes de dormir.

Magos da Decoração – 1 Temporada

O reality de competição de decoração acompanha aspirantes a designer transformando espaços sem graça em ambientes incríveis. O objetivo? Conquistar um contrato importante com um dos principais hotéis de Londres, na Inglaterra.