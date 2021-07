Belo já faz shows sem receber para quitar dívida de cinco milhões de reais com Denilson

02/07/2021 | 08:10



Belo parece estar quitando a dívida de cinco milhões de reais que tem o o ex-jogador Denílson. De acordo com o jornal Extra, o cantor tem feito uma série de shows no Rio de Janeiro sem receber cachê. O dinheiro arrecadado com suas apresentações, como o projeto Belo In Concert, está caindo diretamente na conta do ex-jogador.

Segundo a publicação, no sábado, dia 3, ele volta a se apresentar no espaço, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista não teria direito nem a cota de convites para seus convidados. Belo deverá continuar sem receber pelos shows até que a dívida seja integralmente paga.

A briga entre os dois foi travada há 20 anos, após uma quebra de contrato. Belo resolveu deixar a banda Soweto, na época empresariada por Denílson, para seguir carreira solo. Em 2004, ele foi condenado a indenizar o ex-jogador por quebrar o contrato que mantinham. A decisão não cabe mais recurso e restou ao cantor ter que arcar com a dívida.