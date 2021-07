De Gramado a Cancún, confira 5 lugares para viajar nas férias de julho

Redação

Com a retomada do turismo cada vez mais atrelada ao avanço do cronograma de vacinação, muitas pessoas já começaram a pensar nos próximos passeios pelo Brasil e ao redor do mundo. A agência Quickly Travel analisou as principais tendências do mercado e fez uma lista com cinco lugares para viajar nas férias de julho. Confira!

Lugares para viajar nas férias de julho

1. Gramado e Canela, Rio Grande do Sul

Queridinhas dos brasileiros no inverno, Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, figuram entre os destinos mais cobiçados para as férias de julho. O friozinho da Serra Gaúcha é uma excelente aposta para quem está buscando se aconchegar a dois. Com sorte, é possível até ver neve. Durante o passeio, vale a pena visitar as lojas de chocolate da região e experimentar as muitas opções de fondue. Apaixonados por vinhos também podem se dar bem no chamado “Circuito dos Vinhos”, que explora rótulos das produtoras locais.

2. Porto de Galinhas, Pernambuco

Quem não é fã de frio e deseja fugir das baixas temperaturas do inverno pode programar uma “escapada” para Porto de Galinhas. O local é repleto de belas paisagens, piscinas naturais, praias de águas cristalinas e experiências de lazer para todos os estilos e perfis de viajantes. Uma vez no destino, não deixe de conhecer a Praia dos Carneiros, um dos locais mais fotogênicos do pedaço, com a simpática igrejinha de São Benedito ao fundo.

3. Cancun, México

Fora do país, Cancun, no México, segue em alta. Atualmente, ela é o principal destino de quem vai aos Estados Unidos, já que é preciso cumprir “quarentena” no país tropical antes de ingressar à Terra do Tio Sam. Quem optar pela cidade para o lazer pode aproveitar tudo o que o caribe tem de melhor: praias incríveis, gastronomia saborosa e dias de puro relaxamento.

4. Jericoacora, Ceará

“Jeri”, para os íntimos, é outro destino que segue em alta para as férias de julho. Sensação nacional nas últimas décadas, a região se destaca pela simplicidade. É um lugar calmo, com ruas de areias, dunas espetaculares, lagoas, mangue e, claro, praias com cenários de tirar o fôlego. Quem vai ao destino não pode deixar de curtir alguns momentos nas maravilhosas redes de Jeri, com metade do corpo dentro d’água.

5. Punta Cana e Aruba, Caribe

Punta Cana, na República Dominicana, e Aruba também são opções para quem deseja curtir as férias no exterior ou “quarentenar” para poder ingressar nos Estados Unidos. Os dois países estão abertos para brasileiros, mas com certas restrições sanitárias. Os viajantes que passam por esses locais encontram praias de areias brancas, águas azuis e um ambiente pra lá de convidativo para atividades náuticas, como mergulho, kitesurfe, windsurfe, passeios de barco e momentos incríveis sob o sol.

