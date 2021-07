No Power Couple Brasil, Nina Cachoeira e Filipe Duarte são o sétimo casal eliminado, com 11,55% dos votos

02/07/2021 | 01:10



Após enfrentarem quatro berlindas, Nina Cachoeira e Filipe Duarte foram eliminados do Power Couple Brasil 5 na noite desta quinta-feira, dia 1. A modelo e o ex-Br'oz foram parar na DR, com Deborah Albuquerque, Bruno Salomão, Renata Domínguez e Leandro Gléria, logo depois de desistirem da Prova dos Casais, que rolou na última quarta-feira, dia 30, quando Nina teve uma forte crise de labirintite ao ficar de cabeça para baixo no desafio. Para piorar, a dupla recebeu apenas 11,55% dos votos do público e teve que se despedir da Mansão Power.

Os dois ainda tiveram a missão de escolher o destino da Herança da DR. Nesta semana, eles indicaram Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich para trocarem de lugar nas provas do próximo ciclo, ou seja, o marido fará a Prova das Mulheres e a esposa a Prova dos Homens.

- Eu sou muito feliz de ter vivido essa experiência, disse Filipe.

- A nossa torcida fica sempre para a Li e o JP, revelou Nina.

Além do mais, durante os comerciais da última votação, Renata e Leandro se sentiram apunhalados pelas costas por Dany Hypolito e Fábio Castro terem votado neles. O coreógrafo ficou mal com a decepção que causou aos amigos e disparou:

- Foi muito difícil. Foi muito complicado. O meu coração acelerou e eu fiquei trêmulo.

Já Renata, com fogo nos olhos, prometeu que a partir de agora só irá pensar no jogo e deixará as amizades em segundo plano.

- A Dani era minha irmã. Ficou muito claro, da pior maneira, que tudo aqui é jogo! (...) E quando você quebra a confiança é difícil regenerá-la na íntegra, disse a atriz.