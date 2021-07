Grande ABC supera marca de 9.000 óbitos causados pela Covid

Aline Melo



01/07/2021 | 23:19



O Grande ABC ultrapassou ontem a marca de 9.000 mortos pela Covid. Nas sete cidades da região, 9.001 pessoas vieram a óbito por complicações do coronavírus. Marca triste, mas que tem também aspecto positivo: desde março, foi o maior tempo que os municípios levaram para registrar 1.000 vítimas fatais. Em 31 de maio, a região atingiu 8.000 mortes. Apenas 25 dias antes, em 6 de maio, chegou a 7.000 perdas (veja dados na arte). Especialistas ouvidos pelo Diário atribuem a situação à desaceleração da pandemia com relação direta com o avanço da vacinação.

Epidemiologista e professora do curso de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Sônia Regina Pereira de Souza destacou que os óbitos que têm sido confirmados nos últimos dias, muito provavelmente são de pessoas que se contaminaram na chamada segunda onda de Covid. Nos meses de março e abril o Grande ABC teve os maiores números de casos desde o início da pandemia. “Muitos desses casos são de pessoas que se contaminaram com a variante gama ou P1, que foi identificada em Manaus. Uma variante de maior transmissibilidade e nos levou a ter aceleração. Agora, temos esse momento de recuo. Porque os picos de mortes ocorrem dias depois dos picos de contaminação”, explicou.

A docente afirmou que uma cobertura vacinal ampla em públicos vulneráveis e/ou mais expostos, como idosos e profissionais de saúde, é fundamental para a contenção da pandemia. No Grande ABC, seis das sete cidades (exceto Mauá, que não respondeu) atingiram mais de 90% de cobertura vacinal contra a Covid em pessoas com mais de 70 anos, conforme o Diário mostrou em 29 de maio. “À medida em que as pessoas vão se vacinando, quem circula pelas cidades vai encontrar menos pessoas sem imunidade contra o vírus. É isso que vai quebrar a cadeia de transmissão”, completou Sônia.

A professora afirmou, ainda, que esse comportamento de oscilação, com altas e baixas de casos e mortes, também tem relação com a vacinação, mas, neste caso, a avanço lento da imunização da população. “A distribuição da vacina ainda é muito desigual. Apesar de o SUS (Sistema Único de Saúde) ter capilaridade para vacinar muitas pessoas em pouco tempo, os imunizantes não estão chegando. Isso cria bolsões onde as pessoas não foram vacinadas e o ambiente perfeito para surgimento de variantes”, alertou.

Chefe de alergia e imunologia da Santa Casa Rio de Janeiro e professor do Idomed (Instituto de Educação Médica), Luiz Werber-Bandeira afirmou que, com o avanço da vacinação sobre as pessoas de mais idade, tem sido observada queda no número de internações entre indivíduos com mais de 60 anos. O especialista destacou que a cobertura vacinal efetiva, aliado às medidas de contenção da doença, como distanciamento e uso de máscaras, é o que pode salvar vidas. “A varíola foi considerada erradicada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 1997. De 1796 até 1997, a vacina contra a doença salvou 180 milhões de pessoas no mundo”, exemplificou.