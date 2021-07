Andreenses iniciam defesa do título estadual sub-21 hoje à tarde

Dérek Bittencourt

02/07/2021



O Super Vôlei Santo André inicia hoje a defesa do título do Campeonato Paulista masculino sub-21. A partir das 18h30, no Ginásio do Sacadura Cabral, a equipe recebe Praia Grande. E a grande novidade no time é contar com patrocinador master para a temporada, caso da construtora Patriani.

“Vamos entrar com força no Estadual para defender o título e seguir o trabalho para a Superliga C. Sabemos que diversos times vão disputar a competição, mas acreditamos em um bom trabalho, e quem sabe chegar à Superliga B, que acontecerá no começo de 2022. Importante a chegada de patrocinadores para nos ajudar a dar ainda mais estrutura ao nosso vôlei”, comentou o auxiliar técnico da equipe, Celsinho.

CEO da construtora, Bruno Patriani exaltou a parceria. “A Patriani é uma empresa que acredita e apoia o esporte pelo seu incentivo a uma vida saudável, que promove o bem-estar e a interação social. Há muito tempo apoiamos essa causa tão importante e agora estamos felizes em ser o patrocinador master do Super Vôlei Santo André”, destacou.

Até mesmo o prefeito Paulo Serra (PSDB) desejou sorte à equipe, relembrando os tempos áureos da modalidade na cidade. “Santo André é o berço do vôlei nacional. Aqui nasceram, jogaram e conquistaram títulos grandes atletas na antiga equipe da Pirelli e que serviram à Seleção Brasileira. A chegada de um patrocínio desse porte credencia a pensar longe, estabelecer um planejamento mais ousado e que honre o nome do esporte andreense.”