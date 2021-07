Santo André arranca empate com o Jaraguá em Santa Catarina: 1 a

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/07/2021 | 00:01



O Santo André Futsal conseguiu arrancar um empate do Jaraguá-SC, ontem à noite, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, em seu quinto compromisso pela Liga Nacional. Em confronto direto pela zona intermediária da tabela de classificação, os andreenses saíram atrás no placar. Porém, chegaram à igualdade no segundo tempo e o jogo terminou 1 a 1.

Com o resultado, o Ramalhão caiu para a quinta colocação no Grupo A, agora com sete pontos, um a mais do que o próprio Jaraguá, que ocupa o sexto posto.

O técnico Cidão armou o Santo André inicialmente com Caio, Gleidson, Rizzi, Gleison e Ton. Aos oito minutos de partida, entretanto, os catarinenses abriram o placar. Em contra-ataque de três contra dois, Leco limpou da marcação e chutou no contrapé de Caio: 1 a 0. A equipe andreense bem que tentou igualar ainda na etapa inicial, sem sucesso.

Porém, nem bem a bola rolou para o segundo tempo e o Santo André chegou à igualdade. Após escanteio cobrado rápido, Thiago Cabeça – que anteontem chegou a ser considerado peça fora do baralho de opções de Cidão em razão de lesão sentida no treino – apareceu livre para empurrar para as redes: 1 a 1.

“A participação do Cabeça foi essencial. Foi para o sacrifício, sentindo dores, mas conseguiu ajudar. Esperávamos jogo difícil, porque adversário tem time bom, mas no primeiro tempo não tivemos boa performance. Mas no segundo conseguimos equilibrar, ter boas oportunidades, mesmo com a expulsão (de Xaropinho). O time foi guerreiro”, avaliou Cidão.