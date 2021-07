Quem você levou a se testar?

Do Diário do Grande ABC



A pandemia no Brasil fez tudo ficar repetitivo. Repete-se a permanência em casa, o fim de semana sem atividades diferentes, a necessidade de se vacinar, o discurso dos profissionais da saúde de que falta testagem em massa. E falta mesmo. Por que a gente não cansa de falar isso? Por ser verdade. Entre os países que mais testam a população, a Rússia lidera o ranking. É testada uma média de 26,5 pessoas a cada caso confirmado. O número no Brasil é de 3,4. Bem inferior. Os países que estão com pandemia em declínio têm pelo menos 13 a 15 testes por caso confirmado. Embora o Brasil esteja entre os com maior número de mortes por causa da Covid-19, nada muda. Ou muda, mas para pior.



O que nos leva à pergunta: por que não testar? Psicólogos, no início, diziam que o jovem não se testava por acreditar que a doença não poderia afetá-lo. A realidade não é mais essa. Economistas diziam que os testes eram caros, o que impedia o acesso a parte da população. Também não dá mais para colocar a culpa nisso. Teve quem dissesse que os exames eram inacessíveis em cidades remotas. Com a terceirização de exames, todos os Estados têm acesso, por meio dos grandes grupos de medicina diagnóstica do País. Inclusive, foram montadas estruturas públicas de testagem, além da cobertura de operadoras de saúde. Então, novamente: por que não testar?



Arrisco dizer que a expectativa pela vacinação pode ter ofuscado a necessidade do mapeamento de casos. Talvez a espera por algo que ainda está por vir tenha nos feito esquecer de algo que já está ao alcance de todos: os testes. Hoje, quando um caso é confirmado, testa-se no máximo quem vive com a pessoa infectada na mesma casa. Mas aqueles com quem ela esteve no trabalho, socialmente ou outra ocasião, não se preocupam e não são orientados corretamente. Estudos mostram que o ideal seria, a cada positivo, 18 pessoas serem testadas, ou seja, todas que tiveram contato próximo a alguém sabidamente infectado (que durou 15 minutos ou mais em uma proximidade de até 2 metros).



O volume de exames de Covid realizados pelos principais laboratórios em medicina diagnóstica do País tem aumentado. Mas não o suficiente para controlar a doença no Brasil. Não se pode controlá-la de maneira segura sem saber quem está contaminado, mesmo que sem sintoma. Todos que estiveram próximos de alguém com uma remota possibilidade de contaminação deveriam se testar. Não importa se já tiveram a doença, ou não, se estão vacinados, ou não. A Covid ainda é mistério e, entre as poucas certezas, está a da necessidade da testagem em massa. Então, se estiver contaminado, questione-se: quantas pessoas você levou ao laboratório?

Alessandro Ferreira é vice-presidente do Grupo Pardini.



PALAVRA DO LEITOR

Reforma

Ainda sobre a aprovação, pela Câmara de Diadema, do projeto de lei de origem do Executivo sobre a reforma administrativa, como a lei já foi sancionada pelo prefeito José de Filippi Júnior, talvez a única saída seja encaminhar, em caráter de urgência, outro projeto de lei, revogando todos os pontos ilegais e criando outros dentro da legalidade. Sobre a decisão do trio de vereadores – Eduardo Minas, Reinaldo Meira e Márcio Júnior – , agora só basta esperar a decisão do MP (Ministério Público), se irá ou não oferecer denúncia ao juiz e se este acatará a medida. Só que isso demora dias e dias. Talvez meses e anos. Até porque, a Prefeitura tem o livre direito de se defender e entrar com recursos. Esse processo, a continuar na esfera judicial, deve caminhar por via longa, até chegar em Brasília, onde fica a suntuosa sede da Suprema Corte do País.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Academia e ciência

Hoje em dia está em moda a negação da ciência. Mas é importante reforçarmos o papel da academia na sociedade, não só em tempos de crise sanitária. A academia e os centros de pesquisa são importantes; estão na formação de jovens que pensem sociedade mais inclusiva, por meio do ensino de ferramentas que auxiliem os jovens a pensar sobre como podem desenvolver ideias, produtos e modelos que possam criar mais possibilidades de inclusão e desenvolvimento sustentável. Para que isso ocorra devem adotar modelos de ensino inovadores com empatia, imersão em campo e conexão com o território e suas comunidades. O avanço do conhecimento ocorre por meio de pesquisas, que são importantes ferramentas para aprimoramento da gestão das empresas, do poder público e das entidades sociais. A academia pode ser importante aliado das empresas, do poder público e das entidades sociais para apontar fragilidades e possibilidades para que os empreendedores possam fazer mais e melhor pelo Grande ABC.

José Lourenço Pechtoll

Santo André

Troca o sofá

A tentativa de acabar com o pix, ferramenta sem custo para pagamento e recebimento criada pelo Banco Central, pela mídia em geral é semelhante ao marido que, ao ser traído pela mulher, quer vender o sofá (Economia, ontem). Nós precisamos é de segurança! Nós não podemos usar o celular na rua? Nós não podemos estar conectados à tecnologia? Espera aí, tem alguma coisa errada! Repito: nós precisamos é de segurança.

Robson Albuquerque da Costa

Santo André

Culpa dos eleitores

No Brasil somos 27 unidades federadas (26 Estados e o Distrito Federal) e 5.570 municípios. Quantos são os cargos políticos? Vamos calcular: presidente e vice, mais 594 congressistas (513 deputados mais 81 senadores), mais governador e vice (54 deputados estaduais e 1..071 distritais) – média de 39,666 por Estado), mais 57.941 vereadores (média de 10,402 por município), que dá o total de 59.662 cargos. Para a nossa população, de 210 milhões, o número de políticos é de 0,02841% da população. Nós, eleitores, para o bem do Brasil, precisamos expurgar os maus políticos, pois nós é quem somos culpados ao elegê-los, o País patinar e os políticos enricarem. Como eleitores, temos o dever, a obrigação de banir os ‘fichas sujas’ e os ‘corruptos honestos’, e eleger os 59.662 brasileiros ‘ficha limpa’, honestos, patriotas e compromissados com o Brasil.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)