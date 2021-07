Moradores do Rudge Ramos reclamam de tráfego de caminhões e motoqueiros

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



02/07/2021 | 07:00



Moradores da Rua Martini, no Rudge Ramos, em São Bernardo, reclamam da movimentação intensa de caminhões de grande porte que tiram a paz em qualquer hora do dia e da noite. Além disso, pedem ajuda para conter motoristas, funcionários e demais colaboradores da empresa de entregas Flash Courier, que, de acordo com relatos, espalham lixo e ofendem os munícipes que os repreendem.

A rua é um dos acessos da Avenida Caminho do Mar a Via Anchieta. Apesar de estar ligada a vias com grande movimentação de automóveis, é, em quase sua totalidade, composta de casas e aparenta ser tranquila. A equipe de reportagem do Diário visitou o local e ouviu as demandas dos moradores, que pedem ajuda à Prefeitura.

“O problema passou a ser frequente e é relativamente recente. Depois que a empresa Flash Courier ocupou o imóvel que pertencia à antiga Bacardi, a situação piorou. Os colaboradores trafegam pela contramão, utilizam algumas vielas de pedestres para circular com as motos de entrega”, declarou a moradora da rua, a secretária Mônica von Galen Braz, 45 anos, e que vive há 16 no local.

A munícipe relatou que buscou a Prefeitura algumas vezes, mas que não foi atendida. “Procuramos vereadores, mas que também não nos atenderam”, lamentou Mônica.

O Diário teve acesso a vídeos gravados pelos moradores e que mostram caminhões bloqueando a pista, mesmo após a Prefeitura ter instalado placa informando que é proibido o tráfego de veículos pesados pela rua. Além disso, em ao menos uma das gravações há imagens de um assalto que ocorreu na via no mês de junho. Os moradores relatam que o número de roubos e furtos também aumentou.

Por meio de nota, a Prefeitura informou que o local conta com sinalização de restrição de circulação de veículos pesados, exceto essenciais. “A fiscalização no local foi reforçada pelas equipes de operação a fim de preservar a segurança e o conforto dos munícipes”, diz, em nota. O Diário tentou contato com a empresa Flash Courier, mas não recebeu resposta até o fechamento desta edição.