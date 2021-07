Lilian retoma mandato, é recepcionada com festa e cita batalha contra Covid

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/07/2021 | 00:11



A vereadora Lilian Cabrera (PT), de Diadema, retomou o mandato ontem, dois meses e meio depois de contrair o novo coronavírus e ficar entubada na UTI durante tratamento. Ela foi recepcionada por colegas e servidores com festa, cartazes e balões.



Em segundo mandato na cidade, Lilian foi entubada no dia 14 de abril diante do agravamento do quadro. Uma semana antes, ela havia perdido a mãe, Clarice, vítima da Covid-19. Seu marido, o secretário de Gestão de Pessoas, Odair Cabrera (PT), também precisou ser internado por causa da doença. Ela deixou a unidade no fim do mês passado.



Em seu primeiro discurso, que durou cerca de 15 minutos, Lilian agradeceu às orações e mensagens positivas que recebeu durante sua batalha contra o vírus.



Ela citou o drama familiar vivido nos últimos meses, porém, salientou que outros brasileiros passaram por dramas parecidos ou até piores. “Foram muitos os brasileiros e brasileiras que perderam entes queridos por causa desta doença. Não vamos minimizar o impacto disso. Não podemos reduzir o impacto do aspecto sanitário e do aspecto econômico, que fez com que muitos brasileiros voltassem a sentir fome, sem ter o pão na mesa.”



A parlamentar ficou internada no Hospital NotreCare ABC, em São Bernardo, da rede Intermédica. Ela também agradeceu ao empenho dos profissionais de saúde que cuidaram dela e de Odair. “Encontrei profissionais comprometidos, assim como temos funcionários muito comprometidos na nossa rede de saúde.”



Lilian retomou a cadeira que ficou ocupada no período pelo suplente Antônio Rodrigues (PT). Diversos vereadores utilizaram o tempo de tribuna para saudar o retorno da petista, única mulher na casa. Alguns criticaram a atuação do governo federal no combate à pandemia.



A vereadora relembrou da mãe durante o discurso. “Quero render uma homenagem à minha mãe por todos os ensinamentos e por tudo que ela representou na minha vida. Era moradora de Diadema havia tanto tempo que fez parte da construção da nossa cidade. Ela está presente no meu coração e na minha lembrança.”



“Estou de volta. Pretendo assumir, de maneira gradativa, todas as funções de vereadora e honrar cada voto que tive. Saber dessa responsabilidade também foi uma motivação para eu lutar pela vida. Saber que as pessoas depositam na gente uma confiança para que pudéssemos lutar pelos direitos sociais, pela saúde, em defesa da vida de cada morador e cada moradora da cidade, foi um combustível. Para tudo Deus tem um propósito. Espero que dê força e garra para continuar junto de vocês”, finalizou Lilian, que chegou à casa utilizando uma bengala, já que ainda passa por tratamento de reabilitação diante do tempo que passou internada na batalha contra a Covid-19.