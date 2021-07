Obituário - 29 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/07/2021 | 21:54



SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes Cortes Araujo, 88. Natural de Aquidabã (Sergipe). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Margarida Maria de Lima Bilach 85. Natural de Aparecida (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Maria de Souza, 84. Natural de Amparo (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joventina da Silva, 84. Natural de Miguel Calmon (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Jerônimo de Lima, 83. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Comerciante. Dia 25. Jardim da Colina.

Wanderley Gonçalves, 82. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geni dos Santos de Souza, 82. Natural de Bastos (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arlei Piccolomini Rodrigues, 82. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Memorial Planalto.

Ivanir Odemia Arruda, 78. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cecília Lana Fernandes, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gomes Cardim, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Maria Irene Botelho, 73. Natural de Clementina (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Danilo Morandim, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Vieira do Nascimento, 71. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia na Vila Zelina, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério São Pedro, Capital.

Edinalva de Sousa Barbosa do Carmo, 67. Natual de Mamanguape (Paraíba). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena da Conceição Claro, 65. Natural de Iguaraçu (Paraná). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Perpétua Sebastiana de Almeida, 61. Natural de Umuarama (Paraná). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Vasconcelos, 58. Natural de Mirante do Paranapanema (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Fiuza de Satiro, 58. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Conferente. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudinei Pereira dos Santos, 56. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Autônomo. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elaine Maria Moreno Pereira, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Arquiteta. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marcos Aurélio Lima Bezerra, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Autônomo. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Natanael Sena de Almeida, 52. Natural de Santo Estevão (Bahia). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo dos Santos Muniz, 47. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Funcionário público. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal de São Vicente (São Paulo).

Rovilson Ribeiro Diniz, 46. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Gerente de vendas. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Araújo de Carvalho, 46. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Projetista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Wakako Imamura, 66. Natural do Japão. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Vale dos Pinheirais.



SÃO CAETANO

Francisco Delgado Spolito Peralta, 74. Natural de Novais (São Paulo). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Neide Pereira Sartosão, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 25, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Adília da Costa, 93. Natural de Parnaíba (Piauí). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Edvaldo Rodrigues de Oliveira, 67. Natural de Souto Soares (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Vale da Paz.

Maria Amélia Alves Amorim, 65. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Angela Aparecida Barbosa da Silva, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guacuri. Dia 25. Cemitério Municipal.

José Ricardo Alves de Souza, 59. Natural de Parapuã (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

José de Carvalho da Silva, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Cosme Martins, 47. Natural de Wenceslau Guimarães (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Letícia Fogato Nogueira, 34. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.



M A U Á

André Raimundo Lopes, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Cozinheiro. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.