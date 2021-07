A terra removida. As obras de drenagem. Um imenso muro de arrimo.

Ademir Medici



Os dizeres da placa não deixam dúvidas: as obras de restauração do campo do União Lira Serrano têm o seu término estimado para 29 de outubro de 2021. Sendo assim, temos quatro meses pela frente...

“Meu sonho é quando as obras em Paranapiacaba estiverem prontas – e logicamente a pandemia tiver passado –, fazer um evento festivo do Memofut, com um jogo de futebol, um almoço e a cobertura do Diário do Grande ABC.”

Alexandre Andolpho Silva, coordenador do Grupo Literatura e Memória do Futebol.



Memória, como o faz periodicamente, visitou, no sábado, Paranapiacaba, e fotografou o andamento das obras de revitalização do campo do Serrano.

A terra do espaço sagrado do velho Alto da Serra está sendo remexida. As arquibancadas de madeira, removidas. Um muro de arrimo em construção. E o atual mais antigo campo de futebol do Brasil, centenário campo, passa por seu mais completo trabalho de obras da história.

São muitas histórias, e a esperança de que tudo fique pronto antes do Natal. Um lindo presente natalino ao futebolista de Paranapiacaba, de Santo André, do Grande ABC, e do Brasil. O mundo terá mais um motivo para reverenciar a vila “de onde se vê o mar”.

DUAS NOVIDADES

- O Museu do Castelinho, no alto da Vila Ferroviária, voltou a funcionar nos fins de semana. São visitas monitoradas e com número limitado de visitantes a cada incursão, por causa da pandemia. O Castelinho está lindo.



- Na parte alta de Paranapiacaba, também chamada de Vila Portuguesa, um playground está pronto, inclusive com o púlpito que receberá a placa inaugural. Um minicampo com grama sintética aguarda a gurizada.



DO ENTULHO...

Renascerá o mais antigo campo de futebol sobrevivente no Brasil. A data estabelecida para 29 de outubro e uma vista das obras a partir da quadra de fisicultura: o ‘monumental’ do Serrano vai sair

Em 2 de julho de...

1856 – Criado o Corpo de Bombeiros da Corte, no Rio de Janeiro, capital imperial.

1916 – Marcado para Santo André um jogo intermunicipal de futebol: Edu Chaves, de São Paulo x União Fortaleza, de São Bernardo.

1921 – São Paulo aguardava a chegada do primeiro grupo de 450 imigrantes formados por antigos soldados antibolchevistas. Foram contratados na França pelo governo do Estado de São Paulo. Vão trabalhar na lavoura.

1961 – Aprovado em primeira discussão projeto de lei da vereadora Antonia Ortega de Abreu – a Professora Antoninha – dispondo sobre a denominação de diversas vias públicas da Vila Baeta Neves, em São Bernardo.

1986 – Reaberta a Biblioteca Paul Harris, em São Caetano. Restaurada, depois de permanecer fechada durantes três anos por causa de um incêndio.

1991 – A General Motors Internacional anuncia o novo presidente da GM do Brasil. George Richard Wagoner assumirá em 1º de agosto (de 1991).

- Vereador Nelson Campanholo, de São Bernardo, anuncia a sua saída do PT.

- Oh! Calcutá!, uma comédia erótica no Teatro Elis Regina, em São Bernardo.

2011 – Falece o ex-presidente Itamar Franco.

2016 – João Delijaicov Filho, o João dos Quadros de São Bernardo, criador da Pinacoteca Municipal, recebe o título de cidadão são-bernardense.

Diário há meio século

Sexta-feira, 2 de julho de 1971 – ano 13, edição 1576

Manchete – Prefeito abandona a sala e não termina reunião

“Não há nada o que falar. Dentro de dois meses a Prefeitura vai demolir todos os imóveis localizados do lado impar da Rua Coronel Alfredo Flaquer”.

Dizendo isso, disfarçando sua irritação, o prefeito Newton Brandão abandonou a reunião que manteve na tarde de ontem (1º de julho de 1971), em seu gabinete, com os proprietários dos imóveis que serão atingidos com ação desapropriatória, face à necessidade de construção da Avenida Perimetral, em Santo André.

