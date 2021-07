Bruno Méndez é apresentado no Internacional e promete 'raça, atitude e entrega'

01/07/2021 | 20:09



O zagueiro Bruno Méndez, de 21 anos, foi apresentado nesta quinta-feira como novo reforço do Internacional até junho de 2022. O defensor uruguaio vinha treinando há uma semana com os novos companheiros e afirmou que têm condições de jogar e estará pronto para enfrentar o São Paulo, na próxima quarta, em Porto Alegre, pois foi emprestado pelo Corinthians e não pode enfrentar o time - neste sábado, em São Paulo - que detém os seus direitos econômicos.

Após passar as últimas duas temporadas no Corinthians, ele se diz ambientado ao Brasil e comemorou a nova oportunidade em um dos grandes clubes do país. "É uma nova oportunidade de mostrar o meu futebol. Estou adaptado, pois faz dois anos que estou no Brasil. Passei por tudo no Corinthians, e agora, no Inter, vou tentar deixar tudo (dentro de campo pelas vitórias)", disse. "A raça não vai faltar. A atitude não vai faltar e a entrega também não".

Bruno Méndez revelou que nunca atuou com o técnico uruguaio Diego Aguirre, mas que sabe de sua história e demonstrou felicidade por poder trabalhar com ele no Brasil. "Minha adaptação vai ser mais rápida, pois somos do mesmo país", afirmou.

O zagueiro rasgou elogios ao grupo de jogadores do Internacional e, em especial, pela forma como foi recebido no elenco. "O time é muito bom. O elenco brigou lá em cima para sair campeões e estiveram por uma rodada para conquistar o Brasileirão. O grupo é o mesmo. Precisamos levantar a moral de todo mundo. Eles são muitos fortes, profissionais e me trataram muito bem na semana que estou aqui", comemorou.

O defensor agradeceu a oportunidade de poder atuar pelo Internacional, depois de demonstrar respeito pelos companheiros, e disse que pretende agarrar a chance e mostrar a sua qualidade. "Se é um problema que está acontecendo no time (sofrer gols de bola aérea), está todo mundo trabalhando para resolver. Me sinto bem na bola aérea. Não tenho problema, mas vou mostrar dentro de campo. Bueno, estou preparado", concluiu.