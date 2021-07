Santo André aplica segunda dose da Coronavac em gestantes, puérperas e lactantes com filhos de até dois anos

da Redação



01/07/2021 | 20:10



Gestantes, puérperas e lactantes com filhos de até dois anos começarão a receber a segunda dose da vacina Coronavac neste sábado (3) em Santo André. O agendamento deve ser feito pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid, que indicará data, horário e local disponíveis.



Pessoas com 67 anos, que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca também já podem agendar a aplicação da segunda dose. Todos os munícipes deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovante de residência, documento de identidade e comprovante da primeira dose.



Além disso, a primeira dose da vacinação está disponível, mediante a agendamento prévio, para pessoas com mais de 40 anos sem comorbidades. A cidade já vacinou mais de 60% da população adulta com pelo menos uma dose do imunizante, o que garante ao município um índice de imunização maior do que o alcançado pelo estado e pelo país.



Apesar do avanço da vacinação no município, a Secretaria de Saúde alerta sobre a necessidade de manter os protocolos sanitários com a higienização das mãos, distanciamento social e utilização de máscara. Para esclarecer dúvidas e obter outras informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura de Santo André, há também o telefone 0800-4848004.



Para garantir comodidade, segurança e conforto, o município se mantém estruturado com sete pontos drive-thru e sete unidades de saúde estrategicamente posicionadas para a vacinação do público-alvo. No domingo (4) apenas os drives estarão realizando a vacinação.



O Ministério da Saúde não recomenda que seja feita a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e contra a Influenza conjuntamente. A pasta orienta que as pessoas que estiverem nos grupos prioritários procurem se vacinar antes contra a Covid-19. Especialistas recomendam um intervalo de pelo menos 14 dias entre a imunização contra coronavírus e a vacina contra a gripe. Pessoas infectadas com a Covid-19 ou que receberam alta há menos de 28 dias não poderão tomar a vacina contra a Influenza.