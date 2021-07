Principal risco para economia dos EUA ainda é pandemia de covid-19, diz FMI

01/07/2021 | 17:18



O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que o principal risco negativo para a economia dos Estados Unidos ainda é a pandemia de covid-19. Em relatório divulgado nesta quinta-feira, a entidade destaca a circulação de novas variantes do coronavírus e um aumento na hospitalização de jovens como fatores que preocupam.

"Embora as vacinas estejam amplamente disponíveis nos EUA, as decisões individuais sobre tomar ou não a vacina tornaram-se uma restrição mais vinculativa", ressalta o FMI.

O fundo diz que os esforços de saúde pública precisarão continuar sendo aplicados "com vigor", com planos de contingência "robustos" para lidar com possíveis novos curtos de covid-19.

Outro risco negativo para a economia do país, segundo o FMI, é o Congresso reduzir mais os montantes dos pacotes fiscais propostos pelo presidente norte-americano, Joe Biden.

"Um aumento na inflação subjacente nos EUA não é um resultado provável. No entanto, representa um risco importante para a recuperação dos EUA e para as perspectivas globais", destaca o fundo.