Turismo LGBT: 6 em cada 10 pessoas já cancelaram viagens por insegurança

Apesar de ser muito bem representado por vários países, o turismo LGBT (que engloba, na verdade, todo o grupo LGBTQIA+), ainda encara alguns desafios. Segundo uma pesquisa publicada pelo Expedia Group, seis em cada 10 norte-americanos da comunidade já cancelaram ou alteraram os planos de uma viagem ao se sentirem inseguros por conta de sua identidade de gênero ou orientação sexual.

Patrocinado pela Orbitz, site de viagens, e produzido pela OnePoll, empresa de pesquisa de marketing, o estudo “Representatividade Importa” entrevistou 2 mil pessoas da comunidade LGBTQIA+ que moram nos Estados Unidos.

Ao serem questionados sobre o processo de planejamento de uma viagem, 20% disseram que sempre pesquisam um destino para saber se o local é amigável à comunidade. A pesquisa também demonstrou que viajar, participar de uma entrevista de emprego e conhecer alguém novo são os principais momentos em que as pessoas sentem a necessidade de esconder suas identidades.

Os entrevistados, no entanto, não pretendem desistir de seus planos de viajar. Aproximadamente metade (48%) planeja participar de alguma Parada do Orgulho LGBTQIA+ este ano e, dentre estes, 66% afirmam que a primeira grande viagem pós-covid-19 será uma oportunidade para celebrar.

“A semana que comemora o orgulho LGBTQIA+ é tipicamente um dos maiores eventos turísticos do verão [no Hemisfério Norte]. Com eventos presenciais ainda em aberto diante do relaxamento das medidas de contenção da pandemia, percebemos que muita gente irá celebrar seu orgulho localmente, em um primeiro momento, e deixar para viajar a um lugar novo ao longo do ano, quando esperamos que os grandes eventos sejam retomados”, afirma Carey Malloy, diretora de Marketing da Orbitz.

Mais de 35 mil hotéis independentes, boutiques e de grandes redes assinaram um Compromisso de Inclusão que combate a discriminação por gênero e orientação sexual. Com isso, a Orbitz lançou uma nova função de pesquisa que facilita o acesso dos viajantes a esses parceiros conscientes.

É possível explorar as propriedades ideais para turismo LGBT em uma ferramenta de busca exclusiva disponível no site ou então habilitar o filtro de hotéis LGBTQIA+ Friendly durante as pesquisas no Orbitz.com. Os hotéis signatários se comprometem a colocar em prática uma política de tolerância zero para comportamentos discriminatórios. Além disso, algumas propriedades adotaram medidas como treinamento de equipes sobre identidades de gênero e uso de linguagem neutra.

“A maioria de nós planeja uma viagem com a expectativa básica de que iremos encontrar um lugar para ficar, no qual podemos ser nós mesmos. Mas esta não é a realidade para todos os viajantes atualmente”, diz Carey. “Mais de 25% dos entrevistados em nossa pesquisa afirmaram que sentem a necessidade de esconder sua identidade LGBTQIA+ ao viajar. Hoje, estamos ajudando-os a começar suas pesquisas de viagem com uma acomodação onde se sentirão bem-vindos”, completa.

