TJ-SP libera licitação da publicidade em São Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/07/2021 | 16:04



O desembargador Marcelo Lopes Theodosio, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), acolheu recurso movido pelo governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e liberou o andamento da licitação de contratação de agência de publicidade que vai operar a imagem pública da Prefeitura. O despacho foi publicado nesta quinta-feira (1º).

No dia 25, o juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo, havia concedido liminar a pedido dos vereadores Glauco Braido (PSD), de São Bernardo, e Rubinho Nunes (ex-Patriota), de São Paulo, que apontam erros administrativos em concorrência pública da Secretaria de Comunicação.

A administração recorreu argumentando que a tese sustentada por Glauco e Rubinho não era válida – para a dupla, o contrato de publicidade pode envolver três empresas diferentes, cujos gastos de cada um dos vínculos podem atingir R$ 15,4 milhões ao ano – somados, R$ 46,2 milhões, quantia que supera em R$ 22,8 milhões a dotação orçamentária da Secretaria de Comunicação, segundo a LOA (Lei Orçamentária Anual), já que a verba reservada ao setor é de R$ 23,4 milhões.

No recurso, o Paço alegou que, além da possibilidade de readequação orçamentária, impedir a licitação neste momento poderia trazer prejuízos à população. “Como agravante a tal ponto, estamos em plena campanha de vacinação contra a Covid-19, ocasião em que a comunicação com a população é essencial para chamá-los à vacinação, orientá-los a respeito das medidas preventivas a serem tomadas e, notadamente, para indicar os meios de agendamento para as doses, algo que se mostra essencial notadamente na segunda dose.”

Glauco e Rubinho prometem recorrer. “A decisão atribui efeito suspensivo ao recurso, sem análise profunda do alegado. Recorrerei ao plenário para manter a suspensão. Esse desrespeito com o dinheiro do cidadão não passará incólume”, disse Rubinho. “Infelizmente, a Prefeitura insiste em gastar R$ 230 milhões com propaganda em plena pandemia, em meio a uma profunda recessão econômica que deve impactar a arrecadação do município. Não vamos desistir de barrar esse absurdo e confiamos que a Justiça tomará a decisão correta. É evidente que esse recurso pode e deve ser gasto em benefício do contribuinte e não do mandatário”, emendou Glauco.