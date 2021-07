Morre ator Paulo Pompeia, eternizado na caixa dos Cigarrinhos de chocolate da Pan

da Redação



01/07/2021 | 15:54



Aos 72 anos de idade, morreu ontem o ator Paulo Pompeia. Ele ficou conhecido no fim dos anos 1950, ao estampar as caixas do chocolate Cigarrinhos Pan, localizada em São Caetano.

A informação foi divulgada pelo Sated-SP (Sindicato dos Artistas e Técnicos de São Paulo), grupo em que o artista atuava como diretor executivo. Porém, ainda não há informações sobre a causa da morte.

Questionada pelo Diário, a Pan afirmou que lamenta muito o ocorrido. A marca fez uma postagem homenageando o ator nas redes sociais."Os mais sinceros sentimentos, condolências aos familiares e eterna gratidão ao nosso eterno menino!"

O icônico cigarrinhos de chocolate da Pan foi vendido até o início dos anos 1990 e está presente na memória de muitos adultos de hoje em dia. Posteriormente, o produto foi substituído pelo Chocolápis, que imitava uma caixa de lápis de cor.

Já adulto, Paulo seguiu na carreira de ator e participou de novelas da TV Globo como Perigosas Peruas e a temporada de 1999 de Malhação. Além disso, comandou o programa Telecurso 2000.