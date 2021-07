Namoro de Bruna Marquezine e Enzo Celulari teria sido abalado por post polêmico do empresário

01/07/2021 | 15:10



Eita! Parece que o relacionamento de Bruna Marquezine e Enzo Celulari teria sido abalado pelo post polêmico sobre consumo de carne feito pelo empresário! De acordo com o colunista Leo Dias, Enzo ficou abalado com a repercussão negativa da publicação e quis evitar a exposição para não se envolver mais polêmicas. Aparentemente, a atriz não gostou nada da atitude do Enzo e pediu um tempo.

Como você viu, Enzo Celulari virou alvo de polêmicas no dia 26 de maio. Ele publicou uma opinião controvérsia sobre a queda do consumo de carnes no Brasil e despertou a indignação de alguns internautas no Twitter. Algumas horas depois, ele acabou apagando o post.

Consumo de carne no Brasil cai para menor nível em 25 anos: é o preço que está alto ou os consumidores estão mais conscientes?, dizia o tweet.

Como a postagem foi feita no final de maio, eles já estavam separados no Dia dos Namorados, comemorado no último dia 12 de junho. Entretanto, segundo fontes da coluna, o término ainda não é definitivo: os dois se gostam muito e ainda podem voltar!