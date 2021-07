Lucas Lucco faz homenagem à fã que morreu após batalha contra a leucemia

01/07/2021 | 15:10



Lucas Lucco usou os seus Stories do Instagram para fazer uma homenagem à fã Julia Conte, de apenas 20 anos de idade. Infelizmente, a jovem morreu esta semana após uma dura batalha contra a leucemia. Para mostrar o seu carinho, o cantor compartilhou fotos ao lado de Julia na última quarta-feira, dia 30, e escreveu um texto sincero sobre o impacto que ela teve em sua vida.

Nunca te esquecerei!!! Obrigado pelo seu carinho e por ter deixado tanto amor e tantas lições por onde passou. Te amamos. Que alegria receber os seus abraços... Jesus te guarde num abraço infinito de amor., publicou o músico.

Lucco ainda comentou no perfil oficial de Julia no Instagram, mostrando todo o seu apoio à família da menina.

Que Deus abençoe muito essa família? Júlia deixou um rastro de amor e luz por onde passou. Nunca será esquecida. Que Jesus te receba, lindinha, com todo aquele amor infinito que você merece?, escreveu.

A morte de Julia foi anunciada pela família nas redes sociais, através de uma postagem comovente.

Você gostava tanto desse Instagram, e sempre me pedia para te ajudar a deixar o feed bonitinho. Então resolvi vir aqui te escrever esse último post. Amor incondicional, foi isso que você nos ensinou ao último momento, amar pensando no bem do outro sem pensar e se preocupar com a nossa dor. Você lutou tanto, vinte anos de muita força e coragem, de amor pela vida? mesmo com todas as tuas dificuldades, nunca faltou um sorriso no rosto e um pensamento positivo, para enfrentar tudo! Obrigada, em permitir a nós como tua família! Obrigada por vinte anos de aprendizado, amor, carinho, sorrisos, bobiças... Sempre será NÓS QUATRO! Você estará sempre em nossos corações. Descansa, nos encontramos em breve! Com amor, pai, mãe, tata e benny!

Desejamos muitas forças aos amigos e familiares de Julia.