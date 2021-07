João Figueiredo mostra bota favorita avaliada em cerca de mais de seis mil reais

01/07/2021 | 15:10



João Figueiredo ainda está passeando pelos Estados Unidos com a sua esposa, Sasha Meneghel, e acabou compartilhando em suas redes sociais na última quarta-feira, dia 30, que é super estiloso.

Isso mesmo, o cantor gospel mostrou bem de pertinho que é amante botas caras. Em uma publicação nos Stories, João mostrou que escolheu um par de botas da Louis Vuitton para passear.

Segundo o site oficial da grife francesa, o par de calçado custa cerca de seis mil e 500 reais e é fabricado na Itália. De acordo com a descrição do produto no site oficial, elas são inspiradas em botas trekking contam com o cano acolchoado, solado tratorado de borracha e é assinada as inicias da marca na lingueta e uma placa da Louis Vuitton me metal dourado na lateral.

Uau!