Jornalista da Globo sofre princípio de burnout e é afastada

01/07/2021 | 14:11



Jéssica Senra que já esteve presente na bancada do Jornal Nacional aos sábados e durante a semana no Bahia Meio Dia, compartilhou em suas redes sociais no dia 22 de junho que teve que ser afastada do trabalho porque estava sofrendo um princípio de burnout.

Na publicação, a jornalista revela que muitos problemas e notícias envolvendo a pandemia do novo coronavírus, e claro, o excesso de trabalho e estresse, acabaram influenciando para ela resultar com o problema de saúde.

Oi, gente! Vim aqui dizer que tá tudo bem comigo. Aquele tudo bem no esquema pandemia, né? Todos estamos bastante mexidos, vivendo um luto coletivo de mais de 500 mil vidas perdidas, falta de vacina, crise econômica, crise política, social? é difícil estar bem, ainda que nossa condição individual possa parecer boa. Qualquer pessoa com o mínimo de empatia está sentindo profundamente este momento. E cada um tem vivenciado suas próprias questões pessoais e profissionais. No caso dos jornalistas, a pandemia trouxe uma carga de informação enorme, muito trabalho e mais um monte de angústias, preocupações, medos, tristezas? além de ataques gratuitos de pessoas ignorantes que canalizaram suas próprias frustrações pra nós. Nós não somos robôs sem coração que apenas enunciam notícias. Somos pessoas de carne e osso, também vivenciando os inúmeros problemas da pandemia, com parentes e amigos que amamos e não queremos perder, com preocupações das mais diversas, pessoais e coletivas. Pra alguns, isso pode desencadear alguns gatilhos. Tive um princípio de burnout, mas estou acompanhada e tá tudo certo. Segunda devo voltar à TV, pra alegria de uns e desespero de outros! Cuidem de vocês. Cuidem dos seus. Cuidem da saúde física e mental. "Espalhem amor por onde flor".

Já na última segunda-feira, dia 28, Jéssica ainda afastada do trabalho voltou até as suas redes sociais para postar uma nova foto e dar uma certa atualização no seu quadro de saúde.

Oi, minha gente! Tudo bem? Passando pra dar uma atualizada nas informações. Apesar da minha expectativa, ainda não retorno hoje à TV. As médicas que me acompanham avaliaram que preciso ficar mais um tempinho afastada. Mas está tudo caminhando bem. Em breve voltaremos a nos encontrar! Obrigada por tantas mensagens de carinho e força!! Se recolher às vezes é necessário pra que possamos maturar os sentimentos e ressurgir fortalecidas! Já já estou de volta! Se cuidem. Cuidem de quem está ao redor. Cultivem o amor. Saudades

Caso você não saiba o que significa o burnout, ele nada mais é do que uma certa exaustão de alguma situação ou propriamente do trabalho realizado de forma intensa o que vai ocasionar um esgotamento mental e emocional, criando assim altos níveis de estresse.