Affair de Eduardo Costa tem foto publicada por ex-marido após polêmica de traição

01/07/2021 | 14:10



Será que chegou ao fim a polêmica envolvendo Mariana Polastreli, apontada como affair de Eduardo Costa? Como você acompanhou, o ex-marido da moça afirmou que ela havia fugido com o cantor, deixando os filhos para que ele criasse, além de fazer uma série de outras acusações, que foram desmentidas por Mariana. Agora, no entanto, Eduardo Polastreli compartilhou uma foto da moça em sua rede social!

A imagem em questão foi publicada inicialmente nos Stories da loja La Marie Dress, da qual Eduardo afirma ser dono juntamente com a ex. De acordo com o colunista Leo Dias, o clique mostra Mariana usando algumas peças da loja e fazendo propaganda dos produtos.

Não é novidade que Eduardo compartilhe as publicações e tenha acesso ao perfil da loja; Leo Dias conta que o engenheiro civil afirma ser sócio do empreendimento, embora Mariana afirme que ela é a única dona da empresa:

As lojas foram compradas por mim e tudo o que tenho coloco no nome dela. Daí essa pose de dizer que tudo é dela. Eu achava justo ser dela porque sabia que tinha potencial para dar certo. Investi alto e agora ela jogou tudo para o ar. A empresa está no nome dela, mas é metade minha, lucros e dívidas.

Será que o fato de Eduardo ter compartilhado justamente um clique que mostrava sua ex-esposa significa que os dois se acertaram?