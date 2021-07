Jogo de futebol pode ter ajudado a reaproximar príncipe William e príncipe Harry

01/07/2021 | 14:10



Na última terça-feira, dia 29, aconteceu o jogo de futebol entre a Inglaterra e a Alemanha e, claro, na arquibancada diversos famosos ingleses acompanharam a partida - inclusive príncipe William e a esposa, Kate Middleton, e o filho mais velho, príncipe George! E a vitória do time inglês parece ter quebrado um pouco o gelo entre William e o irmão, príncipe Harry, que estão com a relação estremecida.

Segundo informações do Daily Mail, ambos estavam em contato desde o começo dessa semana, já que nessa quinta-feira, dia 1º, eles se reuniram para o evento de inauguração da estátua de Lady Di. Além disso, eles trocaram mensagens de texto para comemorar essa vitória da Inglaterra!

Fontes ainda acreditam que há um longo caminho para percorrer, mas que esses pequenos gestos indicam que os irmãos podem eventualmente colocar um ponto final nos desentendimentos. Uma pessoa próxima contou os seguintes detalhes:

- Ainda está longe de estar bom entre eles. Mas, aparentemente, tem havido uma troca de mensagens, principalmente sobre o futebol, que é um passo na direção certa, mesmo que seja apenas para homenagear sua mãe.

Além disso, parece que a família informou a Harry a vontade de rever Archie Harrison, primogênito do Duque de Sussex, e espera que o pequeno, de dois anos de idade e fruto do relacionamento de Harry com Meghan Markle, volte logo ao Reino Unido para uma visita. A fonte informa que William e Kate Middleton, viram Archie apenas uma ou duas vezes desde que ele nasceu, em maio de 2019.

Lembrando que a relação entre Harry e William está estremecida desde a saída do afastamento da família real, em janeiro de 2020. O marido de Kate está profundamente magoado e zangado por Harry ter apertado o botão nuclear não só na relação entre eles, como também com a própria família. Outra fonte ainda detalhou:

- Muita água passou por baixo da ponte para isso. A decisão de Harry e Meghan de queimar tantas pontes atrás deles e fazer tais acusações terríveis contra sua família naquela infame entrevista da Oprah, sabendo que eles nunca estarão em posição de se defender, teve seu preço. A pouca confiança que havia foi totalmente destruída.

Porém, essa mesma fonte reconhece que pode haver uma reconciliação entre os irmãos - pelo menos para que os filhos dos dois possam crescer juntos:

- Seria uma grande pena se Archie e Lilibet [Diana, segunda filha de Harry e Meghan] nunca conhecessem George, Charlotte e Louis.