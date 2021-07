Justiça de S.Bernardo paralisa licitação do plano de saúde de Morando

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/07/2021 | 14:02



O juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, da 1ª Vara Cível de São Bernardo, determinou a suspensão do processo licitatório aberto pelo governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) para contratação de plano de saúde aos servidores e dependentes. Cabe recurso.

Em liminar publicada na manhã desta quinta-feira (1º), o magistrado acata os argumentos do Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) de São Bernardo, que ingressou com ação civil pública contra a medida da Prefeitura de tirar do controle do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo) a escolha da operadora de saúde.

A entidade, representada juridicamente pelo advogado Kleber Bispo dos Santos, afirmou que o procedimento adotado pelo governo tucano ignorou autorização da Câmara (para efetivar a mudança na fórmula de contratação seria necessário ter o crivo dos vereadores por se tratar de um órgão da administração indireta), desconsiderou a realização de audiência pública com 15 dias de antecedência à publicação do edital e evitou ouvir todo conselho administrativo e bloco de usuários sobre a decisão adotada.

“Não há, ao menos em princípio, demonstração de cumprimento do quanto disposto pela legislação referida, já que as disposições preliminares do item 2 do edital não informam a lei autorizadora do procedimento ora analisado, o qual ainda não teria sido precedido da realização de audiência pública, em atendimento ao artigo 39 da Lei 8.666/1993, o que seria necessário em razão do valor estimado para a contratação em disputa (que, contando com a possibilidade de prorrogação, ultrapassaria os R$ 330 milhões estipulados em tal dispositivo para designar uma licitação de grande vulto)”, escreveu Cunha Filho, ao conceder a liminar.

A concorrência pública foi aberta duas semanas atrás, antes, porém, de a gestão Morando enviar para a Câmara projeto de lei para extinguir o Imasf. A proposta foi aprovada nesta quarta-feira pelos vereadores, apesar do pouco tempo de análise – o texto foi protocolado na casa horas antes de a sessão começar.

O Sindserv avisou que vai ingressar na Justiça também contra a aprovação do projeto de lei para colocar fim à autarquia, criada em 1964, sob argumento de ausência de debate com conselheiros do instituto, falta de audiência pública e atropelo dos processos legislativos.