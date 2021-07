Como escolher a cadeira gamer mais adequada ao seu perfil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/07/2021 | 13:48



Entre março e junho de 2020, o comparador de preços Zoom, registrou um aumento de 800% na busca por cadeira gamer. O crescimento é um reflexo da pandemia de covid-19, que fez com o móvel deixasse de ser um objeto de nicho, focado exclusivamente em jogadores, para se tornar uma necessidade para qualquer pessoa que passa horas do seu dia sentado.

“Além de ajudarem com a postura do usuário, elas oferecem conforto e até melhoram o rendimento de profissionais e estudantes, especialmente no caso de quem precisou adaptar a casa durante a pandemia”, diz João Paulo Martins, diretor comercial da Vertagear no Brasil.

Para facilitar a escolha da cadeira gamer ideal para cada consumidor, o especialista da Vertagear no Brasil listou cinco características fundamentais para se considerar na hora de definir a compra – e fazer um bom negócio para o corpo e para o bolso.

Material

Da estrutura ao revestimento, cada detalhe de uma cadeira gamer é fundamental para garantir conforto e durabilidade, especialmente a longo prazo. “Usuários tendem a passar muitas horas sentados e um material de má qualidade não demora a apresentar desgastes no tecido, espumas, travas e até nos parafusos”, alerta João. Os produtos com estrutura de metal tendem a ter resistência maior, enquanto o revestimento externo em tecidos sintéticos que simulam couro são aconselhados.

Ergonomia

Cada cadeira apreseta um conjunto de características de design que vai se adaptar melhor a determinados tipos de uso e definir quão confortável e eficiente o modelo será. “Da curvatura do encosto às possibilidades de inclinação, todas as linhas e ajustes impactam na experiência do usuário. Por isso, procure opções que te atendam nos detalhes mais relevantes, por exemplo, apoios de lombar e pescoço, altura e rotação dos braços e tipos de costuras”, explica o profissional da Vertagear.

Tamanho e peso

Nem toda cadeira gamer é ideal para pessoas de qualquer altura e peso. João alerta que, para usuários muito altos ou baixos, é fundamental verificar as possibilidades de ajustes verticais, tanto do assento quanto dos braços e até pescoço. Já para pessoas que pesam mais do que 150kg, a dica é sempre verificar se determinado modelo suporta esta carga.

Utilização da cadeira gamer

A compra de uma cadeira deve sempre considerar sua finalidade. Cadeiras para sala de jantar, por exemplo, podem ser lindas e confortáveis durante as refeições, mas não servem para longos períodos. “É importante que o uso determine algumas funções essenciais, e hoje o mercado oferece inúmeras opções. A própria Vertagear conta até com kits de iluminação RGB que podem ser instalados na cadeira para tornar a experiência mais imersiva”, revela João.

Orçamento

É possível encontrar cadeira gamer em diferentes faixas de preço. Mas nem sempre é isso que vai definir o melhor produto. Bons negócios não são necessariamente os mais baratos ou os mais caros, isso depende do que cada consumidor procura. “A Vertagear tem no Brasil modelos a partir de R$ 1.929. São opções pensadas na qualidade e no conforto. Queremos entregar um produto que vai acompanhar o consumidor durante muito tempo”, conclui João.