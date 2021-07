Após término com Enzo Celulari, fãs colocam o nome de Bruna Marquezine e Neymar Jr. entre os mais comentados do Twitter

01/07/2021 | 13:10



Como você viu, Bruna Marquezine e Enzo Celulari estavam mantendo um relacionamento e na manhã desta quinta-feira, dia 1º, foi revelado pelo Extra, que através de uma fonte descobriu que os dois já não namoram há pouco mais de um mês, e já estavam separados no Dia dos Namorados, comemorado no último dia 12 de junho.

E por conta deste término, os fãs que ainda não superaram que Bruna Marquezine terminou também com Neymar Jr., acabaram colocaram o nome do antigo casal entre os assuntos mais comentados no Twitter.

A atriz teve um namoro conturbado com o jogador de futebol entre 2012 e 2018, com muitas idas e vindas. Os fãs mostraram que mesmo com um antigo relacionamento não muito saudável, eles ainda apoiam o BruMar.

Brumar é o único casal que ninguém consegue superar, disse uma fã.

Vamos lá, Ney. Manda um oi sumida, saudade do que a gente já viveu! Já sabemos que você só será feliz com ela, pediu um seguidor.

Eita, será que tem uma volta deste antigo relacionamento ou sem chances?