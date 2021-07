Grande ABC tem maior saldo de empregos desde novembro

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



01/07/2021 | 12:40



O Grande ABC registrou em maio a criação de 5.216 postos de trabalho, o melhor saldo (diferença entre admissões e demissões) desde novembro, quando 9.892 empregos surgiram. O resultado foi impulsionado pelo setor de serviços, responsável pela contratação de 2.825 trabalhadores, e pelo comércio, que admitiu 1.382 pessoas. Os dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados nesta quinta-feira (1º) pelo Ministério da Economia.

Em relação aos demais segmentos da economia, a indústria gerou 620 empregos e a construção foi responsável por mais 392 celetistas. Apenas a agropecuária obteve saldo negativo, em três operários, no período. Neste ano, apenas março contabilizou mais demissões do que contratações, com saldo negativo em 180 vagas. Em janeiro, a diferença foi de 2.333, em fevereiro, de 3.007, e em abril, de 1.175 oportunidades. Atualmente, o estoque é de 730.031 trabalhadores atuando em empresas da região.

No País, foram abertos 280.666 postos de trabalho em maio e o estoque está em 40.596.340 funcionários com carteira assinada. No ano, o saldo está positivo em 1.233.372 empregos. No Estado de São Paulo, foram criadas 104.707 oportunidades no quinto mês de 2021, chegando ao estoque de 12.627.095 operários. De janeiro a maio, foram contratadas 387.121 pessoas.