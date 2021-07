Conta de energia elétrica: dicas práticas para reduzir o consumo

Da Redação, com assessoria

01/07/2021 | 14:18



O aumento da conta de energia elétrica em todo o Brasil já é realidade. Agora, o governo instituiu a bandeira tarifária vermelha patamar 2 – e, com isso, a economia no lar se torna essencial.

O desafio se torna ainda maior porque muitas pessoas ainda estão em isolamento social, passando mais tempo em casa. Com isso, não é fácil controla a conta de energia elétrica.

Pensando nisso, 33Giga e Edson Suguino, engenheiro da Lorenzetti, apresentam algumas dicas simples e práticas que podem ser incorporadas à rotina. Por meio delas, é possível manter a conta de energia elétrica mais baixa quanto possível.

De olho nos horários

Uma medida simples é evitar tomar banho no início da manhã ou após às 22h. Temperaturas mais baixas exigem trabalho redobrado da potência do chuveiro.

É necessário também evitar os horários de pico de uso, que costumam ser das 17h30 às 20h30. Dessa forma, as companhias de energia elétrica não ficam sobrecarregadas. Consequentemente, não comprometem o fornecimento para todas as regiões.

Simples faz a diferença

Algumas atividades simples podem impactar também positivamente no desafio de redução da conta de energia elétrica. Tirar os produtos da tomada, por exemplo, pode reduzir o gasto de energia no mês.

Outra dica é em relação à máquina de lavar. Quando são lavados vários itens ao mesmo tempo, em um único ciclo, é garantida economia de energia. Isso evita a utilização do eletrodoméstico por várias vezes dentro de um período.

Tudo ligado ao mesmo tempo

Evite deixar ligados secador de cabelo, máquina de lavar roupas, torneira elétrica e chuveiro ao mesmo tempo. Vários aparelhos funcionando simultaneamente sobrecarregam a rede de energia elétrica.

Controle ao alcance das mãos

Os reguladores de temperatura dos chuveiros são funcionalidades que algumas pessoas costumam desprezar, porém podem ser importantes aliados para contar com um banho confortável e ainda reduzir o consumo elétrico. Em um dia em que há mais calor, mesmo no inverno, ao selecionar o modo “Verão”, além de garantir água quente na medida certa, o usuário economiza na conta de energia elétrica.

Preserve e economize

Apesar do conforto de um longo banho, o ideal é que não seja ultrapassado o tempo de oito minutos. Ficar muito tempo embaixo do chuveiro, desperdiça água e energia elétrica. É necessário monitorar o tempo do banho das crianças também, uma vez que a distração com brincadeiras pode acarretar prejuízos maiores.

Aposte no LED

Optar sempre por lâmpadas LED é o melhor caminho para economizar na conta de energia elétrica. Elas iluminam mais e economizam até 80% na comparação com os modelos incandescentes.