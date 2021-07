PMI industrial de junho nos EUA fica estável ante maio, a 62,1 pontos

01/07/2021 | 11:18



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos em junho ficou estável em relação ao resultado do mês anterior, marcando 62,1 pontos, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela IHS Markit.

O resultado manteve o indicador em seu maior patamar de toda a série histórica, iniciada em maio de 2007, mas contrariou a expectativa de alta a 62,6 de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Economista chefe para negócios do IHS Markit, Chris Williamson afirmou que o PMI industrial americano de junho registrou um forte nível da produção, com destaque para as novas encomendas.

O avanço, no entanto, segue contido por gargalos na oferta de matérias-primas e mão de obra, disse ele em comunicado.