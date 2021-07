Diogo Nogueira flerta com outras mulheres, enquanto Paolla Oliveria fala sobre seu corpo: Não me encaixava no que as pessoas buscavam

01/07/2021 | 11:11



Parece que o relacionamento entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não é tão exclusivo como alguns fãs poderiam imaginar! Apesar de os dois estarem sendo alvo de boatos de romance e de algumas informações apontarem que a atriz faz visitas frequentes à casa do sambista, ele não deixou de flertar com outras mulheres nas redes sociais.

De acordo com o colunista Leo Dias, é possível perceber que o músico continua deixando comentários provocativos e apaixonados em publicações feitas por famosas como Carol Peixinho e Malu Rodrigues.

A ex-participante de No Limite, por exemplo, recebeu o comentário Ai ai ai papai acompanhado de emojis de coração após anunciar que estava de volta à realidade após ser eliminada do reality, enquanto Malu é frequentemente presenteada com emojis de coração e elogios como Linda.

Será que Paolla e Diogo estão mesmo juntos para valer?

Enquanto isso?

Em meio à todos esses boatos, Paolla Oliveira rememorou as cobranças que sofreu no início de sua carreira por não corresponder aos padrões estéticos da época. A atriz participou do programa Não Mi Corta, conduzido por Michele Muniz em seu canal no Youtube, e, de acordo com o site da revista Glamour, abriu o jogo sobre as criticas que recebeu por conta de seu corpo:

- Eu tomava muito não por causa do meu corpo, porque as pessoas me queriam para determinados trabalhos, mas eu não tinha o perfil, não me encaixava no que elas buscavam. Tomei não porque a perna era grossa, porque eu não tinha altura suficiente, porque eu era muito cheia de curvas, em nada eu me encaixava. E esse foi o meu início, não me encaixar fisicamente nas coisas. Fui aprendendo a me adaptar e entender se era eu que não me encaixava ou se eram as pessoas que não eram capazes de me ver naquele lugar, e isso me transformou na atriz que eu sou, nessa pessoa versátil.

Apesar disso, Paolla conseguiu superar essas dificuldades e conquistar uma carreira de sucesso. Isso, no entanto, não veio apenas com benefícios: a loira aponta que juntamente com a maior visibilidade veio certo descontrole sobre sua própria vida.

- Existe um preço, sim, é muito difícil quantificar entre ônus e bônus. Não vejo diretamente no lado profissional, mas sim pela fama, esse entorno. Ainda assim, o bônus é maior, a chance de poder realizar sonhos meus e também de outras pessoas. O maior ônus é, muitas vezes, não ter domínio sobre sua vida, sobre a verdade, sobre o que falam de você, mas hoje a internet está aí e as redes sociais funcionam também como uma linha direta com quem está a fim de falar com a gente.

A atriz ainda fala sobre desavenças no meio profissional e revela não ter sentido suas opiniões desrespeitadas - embora admita que já chegou a ter discussões causadas por diferenças de pontos de vista:

- Já tive desavenças naquele tom de você faz o seu que eu faço o meu. Não me lembro direito se era briga, o que era. Isso faz parte, e também usar um pouco da energia deste tipo de momento para transformar nas cenas.

Hoje, aos 39 anos de idade, Paolla entrega não ter inseguranças para com seu físico, e admite estar feliz com o modo como seu corpo e mente estão:

- As pessoas me perguntam muito isso, se estou triste que vou fazer 40 anos de idade... Não, eu estou muito feliz porque acho que hoje o meu corpo condiz mais com a minha cabeça. Agora, eu me sinto mais presente, é como se eu tivesse equilibrado a minha mente com meu corpo.