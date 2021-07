Demi Lovato é flagrada de mãos dadas com Noah Cyrus

01/07/2021 | 11:10



Como você viu, ao lançar um novo clipe, acabaram surgiram boatos de que Demi Lovato estava com um novo affair que nada mais era do que com Noah Cyrus, irmã de Miley Cyrus.

Tudo porque, Noah acabou fazendo uma participação especial na música Easy, que compõe o projeto e segundo o Page Six, uma fonte chegou a declarar que as duas estariam se encontrando com frequência.

Agora, na última quarta-feira, dia 30, Demi Lovato foi flagrada por fotógrafos andando de mãos dadas com Noah e isso aumentou ainda mais as especulações de que elas estariam juntas.

Será?