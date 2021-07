Diário secreto mantido por ex de Ana Maria Braga é considerado violência psicológica e doméstica

01/07/2021 | 11:10



A polêmica continua... após pouco mais de um ano, o casamento de Ana Maria Braga e Johnny Lucet chegou ao fim e o francês voltou para a Europa. Em Portugal, ele alegou estar surpreso com a notícia e disse que ainda segue casado com a apresentadora.

E como você viu, ele mantinha um diário com anotações que havia feito sobre o seu relacionamento com Ana Maria. Agora, segundo informações do colunista Leo Dias, a promotora Eliana Passarelli informou que isso configura como violência psicológica.

A informação foi revelada primeiramente durante o Balanço Geral, programa da Record, e Passarelli se pronunciou sobre o assunto em conversa com Leo Dias.

- O Reinaldo Gottino [apresentador da atração] disse no programa que a produção entrou em contato com o então marido da Ana Maria para perguntar se ele tinha conhecimento de que ela se separou dele. Ele disse, então, que tinha um diário secreto e anotava tudo o que o casal fazia.

Depois, em uma postagem, a advogada alertou suas seguidoras ao postar uma foto do ex-casal:

Manter diário secreto sobre o relacionamento e usá-lo para ameaçar a ex é violência psicológica e violência doméstica. Assistindo à notícia, resolvi postar porque creio que outras mulheres, em virtude de partilhar suas experiências pessoais com seus companheiros, estejam se sentindo ameaçadas, o que é violência psicológica, e não tomam qualquer atitude por causa disso.