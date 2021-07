Biah Rodrigues relembra internação do filho após crise respiratória: Chorei vendo ele dormir

01/07/2021 | 11:10



Biah Rodrigues voltou a falar sobre a internação de seu filho, Theo, fruto da relação com o cantor Sorocaba, após complicações respiratórias. No Instagram, ela respondeu algumas mensagens de seguidores e fãs, revelando como foram os dias no hospital.

Não é fácil ver um filho ficar com uma certa falta de ar. Naquele momento você quer trocar de lugar com ele de qualquer jeito! Por fora eu estava serena, e me mantive forte, afinal ele e o meu marido precisavam de mim naquele momento! Mas por dentro, meu coração estava muito apertado, mesmo na certeza de que tudo ficaria bem... Eu chorei a madrugada toda vendo ele dormir, disse.

Ela ainda contou que Theo não queria comer, mas que a amamentação a ajudou nessa questão:

Eles foram super atenciosos com a alimentação, pediram todo o cardápio e a forma de preparo... Porém ele estava ruinzinho para comer! Só aceitava melancia e tetê! Ainda bem que tinha o santo tetê.

A influenciadora também explicou que o filho está fazendo fisioterapia respiratória:

A fisioterapia respiratória melhora o desconforto respiratório do bebê, diminui a tosse e as secreções, e principalmente promove um menor tempo de internação hospitalar e de uso da oxigenoterapia. Pode ser feita em casa, também, mas sempre por um profissional da área.

Ele foi internado após uma complicação respiratória e ficou internado em um hospital. Ela relatou que percebeu que o filho estava com a respiração cansada, mas que achou que era por causa da febre. Após levá-lo ao hospital, descobriram que a saturação da criança estava baixa. Além da fisioterapia, Theo precisou de alguns medicamentos para estabilizar a respiração e tudo já foi normalizado.

Biah e Sorocaba ainda estão à espera do segundo filho, que terá o sexo revelado em chá nesta sexta-feira, dia 2.